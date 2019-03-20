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Политика

В Алтайском крае общественники атаковали губернатора Томенко

Виктор Томенко 19 марта встретился с исполняющей обязанности главы Каменского района Евгенией Гордиенко. Узнав о приезде губернатора, в администрацию со своими вопросами пришли горожане, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Виктор Томенко и каменские общественники.
Виктор Томенко и каменские общественники.
Скрншот с видео.

Каменцы рассказали, что много раз сообщали о городских проблемах в разные инстанции, но в ответ получали лишь отписки. С активистами побеседовал заместитель председателя правительства края Денис Губин.

Участники встречи договорились, что каменцы составят подробный список проблем района и предложений по их решению. В правительство документ передаст Антон Новиков, представитель горожан. Ранее он проводил в городе одиночный пикет.

Предложения общественности Антон Новиков сможет обсудить на встрече с губернатором. Рабочая поездка политика в Каменский район запланирована на вторую половину апреля

Отметим, что одной из тем беседы Виктора Томенко с с исполняющей обязанности главы Каменского района было прохождение отопительного сезона. По словам Евгении Гордиенко, работа в районе правительственной комиссии и выделение губернатором субсидии в 50 млн рублей позволили пройти зиму без сбоев.

Губернатор и и.о. главы района также обсудили состояние дорог в Камне-на-Оби. По признанию руководителей края и района — это одна из главных проблем города. Администрация района вместе с Министерством транспорта разрабатывает программу ремонта дорог, рассчитанную на несколько лет.

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