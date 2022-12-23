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Политика

В Алтайском крае переизбрали главу Рубцовского района

Петра Афанасьева 23 декабря избрали главой Рубцовского района на второй срок, сообщили в правительстве Алтайского края.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Его кандидатуру поддержали все 28 депутатов.

Петр Афанасьев родился 15 января 1957 года в Топчихе. Трудовую деятельность начал в 1979 году в Шипуновском районе, с 1981 по 1984 годы работал в строительных организациях Топчихинского района.

В 1984 году переехал в Рубцовск вместе с семьей, работал главным инженером СП-Э-37 треста «Алтайэлеваторстрой», заместителем генерального директора АПК «Рубцовский», замдиректора Рубцовского завода запасных частей.

В августе 1991 года стал зампредседателя Рубцовского райисполкома. В марте 2004 года и октябре 2008 избирался главой Рубцовского района. В октябре 2012 года — главой администрации района.

Ранее в Бийске назначили мэром 34-летнего замначальника управления ЖКХ.

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