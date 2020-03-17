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17 марта 2°C

В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию

Коммунисты Алтайского края и сторонники КПРФ 17 марта провели серию пикетов против «обнуления» президентских сроков и поправок в Конституцию без общероссийского референдума. Об этом сообщает сайт партии.

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
http://altkprf.ru/

Пикеты прошли в рамках общероссийской акции протеста. Пикетчики вышли в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, а также в Бийском, Ключевском и Баевском районах.

Участники акций вышли с лозунгами: «Мы за обновление, а у нас «обнуление»!", «Пакетное голосование противозаконно!», «Меняй систему, а не Конституцию!», «Народу России — Конституцию справедливости!», «Нищета народа — позор для Президента!», «Не простим власти унижения пенсионной реформой!» и другими.

Как отмечают коммунисты, Всероссийская акция протеста КПРФ проводится 17 марта — в очередную годовщину референдума 1991 года о сохранении СССР.

Как ранее писал altapress.ru, власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.

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