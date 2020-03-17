В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию

Пикеты прошли в рамках общероссийской акции протеста. Пикетчики вышли в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, а также в Бийском, Ключевском и Баевском районах.
Участники акций вышли с лозунгами: «Мы за обновление, а у нас «обнуление»!", «Пакетное голосование противозаконно!», «Меняй систему, а не Конституцию!», «Народу России — Конституцию справедливости!», «Нищета народа — позор для Президента!», «Не простим власти унижения пенсионной реформой!» и другими.
Как отмечают коммунисты, Всероссийская акция протеста КПРФ проводится 17 марта — в очередную годовщину референдума 1991 года о сохранении СССР.
Как ранее писал altapress.ru, власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию.