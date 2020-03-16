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Жизнь

Власти Новосибирска запретили митинг против поправок в Конституцию

Мэрия Новосибирска отказалась согласовать митинг против поправок в Конституцию РФ, сообщает «Сибирь.Реалии».

Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию
Как алтайские депутаты голосовали за поправки в Конституцию
Анна Зайкова

Активисты планировали на митинге «продемонстрировать несогласие с пакетным внесением изменений в Конституцию Российской Федерации и с „обнулением“ президентских сроков Владимира Путина».

В акции планировалось участие до 500 человек.

«В мэрии заявили, что сквер на перекрестке улиц Советская и Орджоникидзе в день митинга, 22 марта, будет занят другим мероприятием, однако отказались сообщить, каким именно и кто является его организатором», — рассказали изданию активисты.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил региональную общественную палату «обеспечить достойный уровень поддержки» при голосовании за поправки в Конституцию.

Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
kremlin.ru

83-летняя депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить сроки для всех занимавших пост президента после вступления в силу измененной Конституции — то есть, для Путина. Президенту идея понравилась.

Многие россияне выступили против. Так, жители Новосибирска создали петицию за переименование улицы Терешковой в Академгородке, поскольку «первая женщина-космонавт не достойна быть увековеченной».

Сама же Терешкова заявила, что ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку к Конституции.

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