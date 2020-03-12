Новосибирский губернатор призвал обеспечить достойный уровень поддержки путинских поправок

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил региональную общественную палату «обеспечить достойный уровень поддержки» при голосовании за поправки в Конституцию, пишет « Тайга.инфо ».

Травников уверен, что инициативы президента «безоговорочно были бы поддержаны всем обществом».

Поэтому он призвал общественников принять участие в «разъяснении гражданам поправок в Конституцию», голосование по которым назначено на 22 апреля.

«Президент внес 11 предложений, и те поправки, которые он озвучил во время послания <…>. Кто может спорить против дополнительных ограничений руководителей разных уровней, кто может спорить против повышения роли парламента, роли регионов, Госсовета? Тем не менее, глава государства пошел на ответственный и смелый шаг — он предложил всей стране поучаствовать в формировании поправок», — сказал Травников.

Конституция. culture.ru

Губернатор подчеркнул, что работа по поправкам ведется открыто: фактически в прямом эфире президент сам принимает в ней участие, проводит заседания рабочих групп и разбирает каждую инициативу.

«Наша с вами задача — не просто обеспечить процедуру голосования, а обеспечить достойный уровень поддержки тех инициатив, которые глава государства и сам внес, и поддержал», — разъяснил ситуацию Травников.

Ранее Госдума в третьем чтении утвердила проект поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Инициативу также поддержали в Совфеде.

Напомним, 83-летняя депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить сроки для всех занимавших пост президента после вступления в силу измененной Конституции — то есть, для Путина. Президенту идея понравилась.