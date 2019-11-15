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Политика

В Алтайском крае пройдет «Прямая линия» с Виктором Томенко

В Алтайском крае пройдет «прямая линия» с губернатором Виктором Томенко. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дениса Губина.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

По словам алтайского вице-премьера, общение с губернатором будет построено как федеральная «прямая линия» с президентом.

Ранее Виктор Томенко встретился с жительницей села Санниково, которая пожаловалась премьер-министру Дмитрию Медведеву на отсутствие горячей воды.

Визит главы федерального правительства в Алтайский край состоялся 12−13 ноября. В рамках поездки на Алтай Медведев ознакомился с тем, как в регионе идет реализация национальных проектов, а также провел совещание о развитии сельских территорий.

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