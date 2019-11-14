«Принял и услышал»: власти обещали жителям Санниково решить проблему с водой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снова встретился с жительницей села Санниково, которая пожаловалась премьер-министру Дмитрию Медведеву на отсутствие горячей воды. Также глава региона провел совещания и дал поручения по поводу проблемы.

Как сообщили в правительстве края, 14 ноября на личном приеме Томенко детально обсудил все с Татьяной Кадукиной. Он рассказал женщине, что провел совещание с теми, кто занимается вопросами теплоснабжения и горячего и водоснабжения, дал некоторые поручения.

«Решение о восстановлении централизованного горячего водоснабжения мы найдем. Принципиально вопрос понятен, а как это будет сделано — проработаем вместе с профильными структурами», — пообещал губернатор.

Татьяна Кадукина рассказала, что осталась очень довольна разговором.

«Приняли меня тепло, хорошо. Все проблемы, которые были намечены, сегодня разрешаются. Я очень удовлетворена общением с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, что он принял меня и услышал», — передают слова сельчанки в правительстве края.

Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль. Затраты на модернизацию газовой котельной составят порядка 20−25 млн рублей.

Случай в Санниково

Во время визита правительственной делегации в село Татьяна Кадукина упала на колени перед премьером. В нескольких домах горячей воды нет с 2016 года.

В тот же день проверку по этому поводу начал следственный комитет.

Вечером стало известно, что Виктор Томенко позвонил Татьяне Кадукиной и пригласил на личный прием.