Следком начал выяснять причины проблем с водой в алтайском селе, где был Медведев

Алтайские следователи начали доследственную проверку после сообщений о том, что у жителей села Санниково нет горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В трех многоквартирных домах жителей села с 2016 года отсутствует горячее водоснабжение, несмотря на имеющееся решение суда. Об этом на встрече с членами правительства РФ и края рассказала местная жительница. Люди вынуждены пользоваться водонагревателями.

СК начал проверку сообщения.

Также стало известно, что губернатор Виктор Томенко обещал обсудить проблему с руководителями профильных ведомств. Он лично пообщался с отчаявшейся женщиной Татьяной Кадукиной. Глава региона пообещал, что региональные министерства разберутся в проблеме и постараются ее решить.