14 апреля
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Политика

В Алтайском крае ушел в отставку министр спорта Перфильев

Министр спорта Алтайского края покидает свой пост, об этом altapress.ru сообщили источники в ведомстве. Официального подтверждения информации пока нет.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

По данным altapress.ru, заявление Алексей Перфильев написал, вчера, 13 апреля. Кто станет его преемником, неизвестно. Вероятнее всего, исполняющим обязанности министра будет назначен замминистра Максим Рябцев.

В момент подготовки материала Алексей Перфильев не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке.

Что известно об Алексее Перфильеве

Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле в семье врачей. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил с отличием в Алтайском государственном медицинском университете по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре.

Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование — в алтайском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В январе 2018 года прошел курсы в Российском Международном Олимпийском Университете в городе Сочи по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации».

Трудовая деятельность Алексея Перфильева была связана с управлением в здравоохранении. Работал как в коммерческих, так и государственных структурах. Участвовал в реализации программы «Модернизация здравоохранения», сообщал «Алтайский спорт».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Дмитрий Лямзин

Пост в министерстве Алексей Перфильев занял в декабре 2018 года. До этого момента он возглавлял региональную федерацию настольного тенниса.

На тот момент лонг-лист потенциальных кандидатов был довольно обширный. Среди них назывались руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев и даже экс-начальник управления спорта Владимир Альт.

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