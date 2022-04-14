В Алтайском крае ушел в отставку министр спорта Перфильев

Министр спорта Алтайского края покидает свой пост, об этом altapress.ru сообщили источники в ведомстве. Официального подтверждения информации пока нет.

По данным altapress.ru, заявление Алексей Перфильев написал, вчера, 13 апреля. Кто станет его преемником, неизвестно. Вероятнее всего, исполняющим обязанности министра будет назначен замминистра Максим Рябцев.

В момент подготовки материала Алексей Перфильев не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке.

Что известно об Алексее Перфильеве

Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле в семье врачей. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил с отличием в Алтайском государственном медицинском университете по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре.

Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование — в алтайском филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». В январе 2018 года прошел курсы в Российском Международном Олимпийском Университете в городе Сочи по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации».

Трудовая деятельность Алексея Перфильева была связана с управлением в здравоохранении. Работал как в коммерческих, так и государственных структурах. Участвовал в реализации программы «Модернизация здравоохранения», сообщал «Алтайский спорт».

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Дмитрий Лямзин

Пост в министерстве Алексей Перфильев занял в декабре 2018 года. До этого момента он возглавлял региональную федерацию настольного тенниса.

На тот момент лонг-лист потенциальных кандидатов был довольно обширный. Среди них назывались руководитель Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь» Александр Звягинцев и даже экс-начальник управления спорта Владимир Альт.