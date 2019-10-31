В Алтайском отделении «Единой России» перетряхнули политсовет и президиум

30 октября в Барнауле алтайское отделение «Единой России» провело отчетную конференцию, одним из пунктов которой стало избрание новых членов президиума и политсовета. В итоге из числа руководства партии исключили много громких имен.

По уставу партии, ежегодно в двух руководящих органах должны происходить ротации. Смена касается не менее 10% их членов. На сегодняшний день в политсовете ЕР в Алтайском крае 115 человек, в президиуме — 20.

После всех выступлений Александр Романенко, секретарь реготделения «Единой России», взялся сначала за полисовет, зачитав имена тех, кого решено из него исключить.

В числе 15 отчисленных членов оказались экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин, бывший первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Разговоры об их уходе из руководства партии ходили еще год назад, но окончательное решение принято только сейчас.

Также в числе исключенных из политсовета оказались:

Надежда Доронина ( МУП «Цветовод», Алейский район)

МУП «Цветовод», Алейский район) Евгений Барсуков ( индивидуальный предприниматель)

индивидуальный предприниматель) Дмитрий Домрачев ( «Молодая Гвардия Единой России»)

«Молодая Гвардия Единой России») Андрей Клюзов ( экс-руководитель исполкома ЕР)

экс-руководитель исполкома ЕР) Сергей Поталюк ( зам гендиректора компании «Алтай — Форест»)

зам гендиректора компании «Алтай — Форест») Алексей Жуков ( Крайсовпроф)

Крайсовпроф) Юлия Мотусевич ( директор ДК «Бийского олеумного завода»)

директор ДК «Бийского олеумного завода») Павел Шиховцов ( заместитель главы Завьяловского района)

заместитель главы Завьяловского района) Алла Шевская ( первый заместитель главы Змеиногорского района)

первый заместитель главы Змеиногорского района) Владимир Красноголовенко ( заместитель главы Немецкого национального района)

заместитель главы Немецкого национального района) Владимир Усольцев ( глава Веселоярского сельсовета Рубцовского района)

глава Веселоярского сельсовета Рубцовского района) Светлана Химченко ( заместитель главы администрация Тюменцевского района)

За их отставку участники конференции голосовали открыто и единогласно.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России» Дмитрий Лямзин

Теперь освободившиеся места в политсовете реготделения ЕР занимают много глав районов, в частности Немецкого национального, Ребрихинского, Завьяловского, Благовещенского и других.

Вошел в политсовет и глава Бийска Александр Студеникин. Нашлось место и для перспективного политика от спорта, бывшего дзюдоиста Ивана Нифонтова.

«Членство в политсовете — это большая честь, но и большая ответственность», — напутствовал их Романенко.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России» Дмитрий Лямзин

Кого убрали из президиума?

Произошли кадровые перестановки и в президиуме. Здесь на отчисление пошли экс-глава Барнаула Сергей Дугин, покинувший политическую сцену, и заместитель губернатора Александр Лукьянов. Уход последнего эксперты оценивают нейтрально и связывают с простой ротацией состава, не более того.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России» Дмитрий Лямзин

При этом аграрный вице-премьер остается в политсовете региональной «ЕР».

На их места партия выдвинула Галину Буевич, возглавляющую депутатский корпус Барнаульской гордумы, и главу Бийска Александра Студеникина. Эти две кандидатуры были одобрены уже в ходе тайного голосования.