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31 октября 7°C

В Алтайском отделении «Единой России» перетряхнули политсовет и президиум

30 октября в Барнауле алтайское отделение «Единой России» провело отчетную конференцию, одним из пунктов которой стало избрание новых членов президиума и политсовета. В итоге из числа руководства партии исключили много громких имен.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

По уставу партии, ежегодно в двух руководящих органах должны происходить ротации. Смена касается не менее 10% их членов. На сегодняшний день в политсовете ЕР в Алтайском крае 115 человек, в президиуме — 20.

После всех выступлений Александр Романенко, секретарь реготделения «Единой России», взялся сначала за полисовет, зачитав имена тех, кого решено из него исключить.

В числе 15 отчисленных членов оказались экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин, бывший первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Разговоры об их уходе из руководства партии ходили еще год назад, но окончательное решение принято только сейчас.

Также в числе исключенных из политсовета оказались:

  • Надежда Доронина (МУП «Цветовод», Алейский район)
  • Евгений Барсуков (индивидуальный предприниматель)
  • Дмитрий Домрачев («Молодая Гвардия Единой России»)
  • Андрей Клюзов (экс-руководитель исполкома ЕР)
  • Сергей Поталюк (зам гендиректора компании «Алтай — Форест»)
  • Алексей Жуков (Крайсовпроф)
  • Юлия Мотусевич (директор ДК «Бийского олеумного завода»)
  • Павел Шиховцов (заместитель главы Завьяловского района)
  • Алла Шевская (первый заместитель главы Змеиногорского района)
  • Владимир Красноголовенко (заместитель главы Немецкого национального района)
  • Владимир Усольцев (глава Веселоярского сельсовета Рубцовского района)
  • Светлана Химченко (заместитель главы администрация Тюменцевского района)

За их отставку участники конференции голосовали открыто и единогласно.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения &quot;Единой России&quot;
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России»
Дмитрий Лямзин

Теперь освободившиеся места в политсовете реготделения ЕР занимают много глав районов, в частности Немецкого национального, Ребрихинского, Завьяловского, Благовещенского и других.

Вошел в политсовет и глава Бийска Александр Студеникин. Нашлось место и для перспективного политика от спорта, бывшего дзюдоиста Ивана Нифонтова.

«Членство в политсовете — это большая честь, но и большая ответственность», — напутствовал их Романенко.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения &quot;Единой России&quot;
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России»
Дмитрий Лямзин

Кого убрали из президиума?

Произошли кадровые перестановки и в президиуме. Здесь на отчисление пошли экс-глава Барнаула Сергей Дугин, покинувший политическую сцену, и заместитель губернатора Александр Лукьянов. Уход последнего эксперты оценивают нейтрально и связывают с простой ротацией состава, не более того.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения &quot;Единой России&quot;
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России»
Дмитрий Лямзин

При этом аграрный вице-премьер остается в политсовете региональной «ЕР».

На их места партия выдвинула Галину Буевич, возглавляющую депутатский корпус Барнаульской гордумы, и главу Бийска Александра Студеникина. Эти две кандидатуры были одобрены уже в ходе тайного голосования.

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