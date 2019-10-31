В Алтайском отделении «Единой России» перетряхнули политсовет и президиум

По уставу партии, ежегодно в двух руководящих органах должны происходить ротации. Смена касается не менее 10% их членов. На сегодняшний день в политсовете ЕР в Алтайском крае 115 человек, в президиуме — 20.
После всех выступлений Александр Романенко, секретарь реготделения «Единой России», взялся сначала за полисовет, зачитав имена тех, кого решено из него исключить.
В числе 15 отчисленных членов оказались экс-сенатор от Алтайского края Михаил Щетинин, бывший первый вице-губернатор Сергей Локтев.
Разговоры об их уходе из руководства партии ходили еще год назад, но окончательное решение принято только сейчас.
Также в числе исключенных из политсовета оказались:
- Надежда Доронина (МУП «Цветовод», Алейский район)
- Евгений Барсуков (индивидуальный предприниматель)
- Дмитрий Домрачев («Молодая Гвардия Единой России»)
- Андрей Клюзов (экс-руководитель исполкома ЕР)
- Сергей Поталюк (зам гендиректора компании «Алтай — Форест»)
- Алексей Жуков (Крайсовпроф)
- Юлия Мотусевич (директор ДК «Бийского олеумного завода»)
- Павел Шиховцов (заместитель главы Завьяловского района)
- Алла Шевская (первый заместитель главы Змеиногорского района)
- Владимир Красноголовенко (заместитель главы Немецкого национального района)
- Владимир Усольцев (глава Веселоярского сельсовета Рубцовского района)
- Светлана Химченко (заместитель главы администрация Тюменцевского района)
За их отставку участники конференции голосовали открыто и единогласно.
Теперь освободившиеся места в политсовете реготделения ЕР занимают много глав районов, в частности Немецкого национального, Ребрихинского, Завьяловского, Благовещенского и других.
Вошел в политсовет и глава Бийска Александр Студеникин. Нашлось место и для перспективного политика от спорта, бывшего дзюдоиста Ивана Нифонтова.
«Членство в политсовете — это большая честь, но и большая ответственность», — напутствовал их Романенко.
Кого убрали из президиума?
Произошли кадровые перестановки и в президиуме. Здесь на отчисление пошли экс-глава Барнаула Сергей Дугин, покинувший политическую сцену, и заместитель губернатора Александр Лукьянов. Уход последнего эксперты оценивают нейтрально и связывают с простой ротацией состава, не более того.
При этом аграрный вице-премьер остается в политсовете региональной «ЕР».
На их места партия выдвинула Галину Буевич, возглавляющую депутатский корпус Барнаульской гордумы, и главу Бийска Александра Студеникина. Эти две кандидатуры были одобрены уже в ходе тайного голосования.