Магистр журналистики возглавил алтайское управление по печати

Вячеслав Киричук официально избавился от приставки врио и стал начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, сообщил Telegram-канал «Ленина, 59».

«В журналистском сообществе Вячеслав Киричук известен как автор нескольких проектов, одним из крупных считается совместный с Гариком Сукачевым фильм — „То, что во мне“, вышедший в прошлом году на „Первом канале“», — отмечает источник.

Бывший руководитель ведомства Евгений Нечепуренко ранее возглавил Центр управления регионом.

Кто такой Вячеслав Киричук

Вячеслав Киричук родился в 1979 году в Тальменке. В 2001 году окончил Алтайский «политех» по специальности «Электроснабжение (по отраслям)», потом прошел переподготовку как управленец.

В 2015 году закончил АлтГУ по направлению подготовки «Журналистика» с присвоением квалификации «Магистр».

С августа 2001 года по апрель 2005 года работал в комитете администрации края по топливно-энергетическому комплексу.

В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края с 2005 года занимал должности консультанта отдела информационной работы и новых проектов, затем начальника сектора взаимодействия с федеральными СМИ, в мае 2019 года назначен заместителем начальника управления.

Имеет много наград, в том числе от посольства Республики Беларусь в РФ, а также за личное мужество и героизм, проявленные при спасении людей, получил медаль «За честь и мужество».

Женат. Воспитывает троих сыновей.