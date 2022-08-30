В Багдаде неспокойно. Не менее 20 человек погибли и порядка 300 ранены во время акций протеста

Ранены порядка 300 человек.
Это произошло после того, как один из иракских лидеров объявил о своем уходе из политики, сообщает Telegram-канал НТВ.
Шиитский лидер Муктад ас-Садр в своем микроблоге объяснил свой поступок так — это протест против нежелания властей проводить досрочные парламентские выборы.
После этого его сторонники атаковали правительственный квартал в Багдаде и ворвались во Дворец республики.
В посольстве США сработали сирены воздушной тревоги, сообщает Газета.Ru. По данным Al Arabia, были выпущены ракеты.
Силовики применили слезоточивый газ, огнестрельное оружие. И вернули контроль над дворцом.
В город введены войска.
Иностранные дипмиссии приостановили свою деятельность и эвакуировали сотрудников из Багдада.
Ранее в России пропали 38 туристов из Ирака. Они перестали выходить на связь.