О предсказаниях Жириновского заговорил Путин

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин.

В марте Жириновский в критическом состоянии сделал заявление о провале плана США по разделу Ирака. Также Жириновский предрек переселение миллионов граждан США в Сибирь.

В январе Владимир Жириновский заявил, что в России следует запретить оборот долларов и призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали».

Также бессменный лидер ЛДПР полагал, что «США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР».

Сообщалось, что в ЛДПР считают Жириновского пророком.

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с изданием назвал Жириновского пророком.

«Все, что сейчас происходит на Украине, а также во взаимоотношениях с коллективным Западом, было абсолютно точно, в деталях спрогнозировано Владимиром Вольфовичем. Мы ежедневно разбираем видеоархивы его выступлений и буквально каждое второе можно расценивать как пророческое», — сказал Дюпин.

Смерть лидера

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет, напоминает Lenta.ru. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.