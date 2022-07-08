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Политика

О предсказаниях Жириновского заговорил Путин

Предсказания бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были выстроены «не на пустом месте», заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Российский лидер подчеркнул — Жириновский был не просто выдающимся политиком, а человеком, чьи пророчества, основанные на знаниях, сбывались.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», — сказал Путин.

В марте Жириновский в критическом состоянии сделал заявление о провале плана США по разделу Ирака. Также Жириновский предрек переселение миллионов граждан США в Сибирь.

В январе Владимир Жириновский заявил, что в России следует запретить оборот долларов и призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали».

Также бессменный лидер ЛДПР полагал, что «США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР».

Сообщалось, что в ЛДПР считают Жириновского пророком.

Пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с изданием назвал Жириновского пророком.

«Все, что сейчас происходит на Украине, а также во взаимоотношениях с коллективным Западом, было абсолютно точно, в деталях спрогнозировано Владимиром Вольфовичем. Мы ежедневно разбираем видеоархивы его выступлений и буквально каждое второе можно расценивать как пророческое», — сказал Дюпин.

Смерть лидера

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет, напоминает Lenta.ru. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

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