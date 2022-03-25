В ЛДПР считают Жириновского пророком

Уровень доверия граждан к деятельности лидера ЛДПР Владимира Жириновского вырос с момента его госпитализации: с 28,1% в начале февраля до 45,9% на прошлой неделе, пишет « Подъем » со ссылкой на ВЦИОМ.

И это не просто так. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин в беседе с изданием назвал Жириновского пророком.

«Все, что сейчас происходит на Украине, а также во взаимоотношениях с коллективным Западом, было абсолютно точно, в деталях спрогнозировано Владимиром Вольфовичем. Мы ежедневно разбираем видеоархивы его выступлений и буквально каждое второе можно расценивать как пророческое», — сказал Дюпин.

Те, кто относились к словам Жириновского со скепсисом, за последний месяц были «беспощадно посрамлены». Люди все видят, поэтому растет доверие.

В январе Владимир Жириновский заявил, что в России следует запретить оборот долларов и призвал перестать поставлять российский газ в Европу, чтобы жители стран Евросоюза «замерзли и восстали».

Также бессменный лидер ЛДПР полагал, что «США уже запустили механизм самораспада, подобный тому, что происходил в СССР».