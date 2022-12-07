7 декабря
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Политика

В Барнауле бывшего вице-мэра приговорили к штрафу за взятку

В Барнауле суд приговорил бывшего замглавы администрации Юрия Еремеева к штрафу за взятку. Об этом сообщают краевая прокуратура и региональное управление СК.

Юрий Еремеев.
Юрий Еремеев.
Михаил Хаустов

Еремееву вынесли приговор по делу о коррупции. Ему назначили штраф в 800 тыс. рублей и лишили права занимать государственные должности в течение двух лет.

Как сообщает следствие, в 2015 году глава администрации Центрального района Еремеев получил взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ на его земельном участке.

В свою очередь, он помог инженеру «Автодорстроя» получить пост главы Лебяжинской сельской администрации. Им оказался Андрей Овсянников, в 2021 году осужденный на условный срок за растрату и пособничество.

По версии следствия, Овсянников заплатил 80 тыс. рублей за работы на участке Еремеева. Чиновник помог ему в трудоустройстве.

Ранее altapress.ru писал о подробностях задержания Юрия Еремеева.

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