21 апреля
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Жизнь

Взятка и признание. Подробности задержания бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева

Бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Юрия Еремеева подозревают в получении взятки в значительном размере, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Юрий Еремеев.
Юрий Еремеев.
"Единая Россия".

По данным следствия, взятку Еремеев получил «не позднее 2016 года», когда трудился главой администрации Центрального района Барнаула.

«Подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района», — рассказали в ведомстве.

Сумму взятки пока не уточняют. Преступление выявили оперативные сотрудники алтайского управления ФСБ.

Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Управление ФСБ по Алтайскому краю.

В СК возбудили уголовное дело в отношении Еремеева по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности бывшего чиновника. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — указали в ведомстве.

Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Управление ФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, замглавы Барнаула, руководитель аппарата Еремеев покинул пост в конце декабря 2021 года.

Он пояснил, что к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».

«Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула», — уточнил ранее Еремеев.

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