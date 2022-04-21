Взятка и признание. Подробности задержания бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева

По данным следствия, взятку Еремеев получил «не позднее 2016 года», когда трудился главой администрации Центрального района Барнаула.
«Подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района», — рассказали в ведомстве.
Сумму взятки пока не уточняют. Преступление выявили оперативные сотрудники алтайского управления ФСБ.
В СК возбудили уголовное дело в отношении Еремеева по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности бывшего чиновника. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — указали в ведомстве.
Напомним, замглавы Барнаула, руководитель аппарата Еремеев покинул пост в конце декабря 2021 года.
Он пояснил, что к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».
«Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула», — уточнил ранее Еремеев.