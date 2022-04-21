Взятка и признание. Подробности задержания бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева

Бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Юрия Еремеева подозревают в получении взятки в значительном размере, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, взятку Еремеев получил «не позднее 2016 года», когда трудился главой администрации Центрального района Барнаула.

«Подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района», — рассказали в ведомстве.

Сумму взятки пока не уточняют. Преступление выявили оперативные сотрудники алтайского управления ФСБ.

Юрий Еремеев , задержание сотрудниками ФСБ. Управление ФСБ по Алтайскому краю.

В СК возбудили уголовное дело в отношении Еремеева по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности бывшего чиновника. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — указали в ведомстве.

Юрий Еремеев , задержание сотрудниками ФСБ. Управление ФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, замглавы Барнаула, руководитель аппарата Еремеев покинул пост в конце декабря 2021 года.

Он пояснил, что к нему «возникли вопросы по линии правоохранительных органов».