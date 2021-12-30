Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул пост из-за «вопросов по линии правоохранителей»

Заместитель главы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев сообщил в своем Facebook об отставке с 31 декабря и объяснил причину такого решения

Еремеев отметил, что 30 декабря — завершающий рабочий день в качестве заместителя главы администрации Барнаула.

«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула. В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельности прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — разъяснил он.

Планы на ближайшее время Еремеев не строит, пока что на первом месте — родные и близкие.

«Что дальше? Дальше — посвятить время самым родным и близким, дать своим детям то тепло и внимание, которое они последние годы получали совсем не в том объеме, в котором должны были получать из-за напряженного графика работы в администрации», — отметил он.

В отдаленной перспективе Еремеев планирует продолжить работу на благо города.

Вячеслав Новиков , Юрий Еремеев , Максим Сабына. Михаил Хаустов

«Друзья, всем большое спасибо за поддержку! Вся моя жизнь связана с Барнаулом, я и дальше планирую работать на благо родного города. Обязательно поделюсь с вами дальнейшими планами».

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