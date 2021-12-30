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Политика

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев покинул пост из-за «вопросов по линии правоохранителей»

Заместитель главы Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев сообщил в своем Facebook об отставке с 31 декабря и объяснил причину такого решения

Юрий Еремеев.
Юрий Еремеев.
"Единая Россия".

Еремеев отметил, что 30 декабря — завершающий рабочий день в качестве заместителя главы администрации Барнаула.

«Ситуация сложилась определенным образом — ко мне возникли вопросы по линии правоохранительных органов. Данные вопросы, насколько мне известно, никак не связаны с периодом моей работы в администрации Барнаула. В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельности прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — разъяснил он.

Планы на ближайшее время Еремеев не строит, пока что на первом месте — родные и близкие.

«Что дальше? Дальше — посвятить время самым родным и близким, дать своим детям то тепло и внимание, которое они последние годы получали совсем не в том объеме, в котором должны были получать из-за напряженного графика работы в администрации», — отметил он.

В отдаленной перспективе Еремеев планирует продолжить работу на благо города.

Вячеслав Новиков, Юрий Еремеев, Максим Сабына.
Вячеслав Новиков, Юрий Еремеев, Максим Сабына.
Михаил Хаустов

«Друзья, всем большое спасибо за поддержку! Вся моя жизнь связана с Барнаулом, я и дальше планирую работать на благо родного города. Обязательно поделюсь с вами дальнейшими планами».

Ранее стало известно, что в мэрии Барнаула социальный комитет остался без руководителя под Новый год.

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