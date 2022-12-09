В Барнауле обсудили тайны губернаторства Михаила Евдокимова

Нераскрытые тайны
Многое в истории короткого, но яркого губернаторства Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе в 2005 году, до сих пор покрыто мраком. «Уровень неизученности темы такой же, как в 2005 году, и даже меньше», — констатировал Дмитрий Негреев, обозреватель ИА «Амител».
Кто вдохновил успешного артиста и телеведущего идти в губернаторы? Достоверно неизвестно — есть только версии. То ли это был Владимир Путин, побывавший у него в Верх-Обском в 2003-м.
То ли некие бизнесмены, желавшие сколотить капиталы в Алтайском крае. То ли администрация президента РФ, решившая приструнить действующего губернатора Александра Сурикова… Или вообще провести избирательный эксперимент.
«Поддержка ему оказывалась и политтехнологическая, и финансовая», — помнит Юрий Чернышов, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений АлтГУ.
Да, известно, что в январе 2004-го в Барнауле высадился целый десант политтехнологов, и кампанию артиста вели команды из «Имидж-контакт» и «Никколо-М» — а это фирмы для богатых господ. Но, опять же, кто дал деньги на выборы? И сегодня, спустя 18 лет, это тоже тайна.
Несистемный кандидат
Между тем в начале 2004 года, когда до выборов оставались каких-то три месяца, казалась невероятной сама возможность победы Евдокимова — человека столь неопытного в делах управления государством. Артиста, да еще такого несерьезного: «морда красная», и вообще — «внесистемного» кандидата.
«Пресс-секретарь Сурикова говорил — да никогда он не выиграет», — вспоминает Василий Сташко, в те годы — один из членов проевдокимовского движения «Пробуждение».
А накануне выборов в Белокурихе прошла конференция, вылившая бальзам на душу основного кандидата на губернаторский пост — Александра Сурикова. Рейтинг Сан-Саныча тогда оценили в 70%. Ну, кто будет спорить с реальностью? Суриков — вне конкуренции.
Тем более — за него был «нерушимый блок» всех партий и популярный в те годы депутат Госдумы Владимир Рыжков — человек, получивший на недавних выборах 102 тыс. голосов избирателей Барнаула, напомнил Геннадий Шейда, доцент кафедры политологии и философии АлтГУ и член Общественной палаты края.
Более того, официально именно Сурикова поддержал Путин, добавил Шейда. И что это дало? В первом туре выборов Суриков набрал больше Евдокимова — но меньше 50%. А во втором — проиграл.
Единого мнения о причинах победы артиста, понятно, тоже нет. Но участники круглого стола выдвинули свои версии.
Народный заступник
Геннадий Шейда, к примеру, считает: поскольку рыночные реформы в крае шли болезненно, общество чувствовало себя обманутым и обделенным и искало своего заступника.
«Команда, которая работала над образом Евдокимова, очень эффективно использовала образ народного заступника и добилась победы. И на этом фоне Суриков выглядел барином», — говорит он.
В общем, так получилось, что на одной «чаше весов» был народный герой вроде некрасовского простого паренька Гриши Добросклонова, говорившего: «Не надо мне ни серебра, ни золота, а дай Господь, чтоб… каждому крестьянину жилось вольготно-весело на всей святой Руси».
На другой «чаше» — губернатор Суриков, 12,5 лет занимавший кабинеты на пр. Ленина, 59. «В 1991 году его избрали председателем краевого совета, а в то время председатель совета и губернатор были фигурами равновеликими. И за это время у людей накопилась усталость от Сурикова. Но за 12,5 лет она пришла бы и от Евдокимова», — полагает Дмитрий Негреев.
И чаша склонилась в сторону заступника.
Зрительские симпатии
Но, может быть, это все и не привело бы к поражению Александра Сурикова. Но за долгие годы у него накопился антирейтинг, напоминает Негреев. У Евдокимова же его не было вовсе.
Наоборот, это был добряк-весельчак из телевизора. И, когда он начал избирательную кампанию, выборы сразу попали в выпуски федеральных телеканалов, рейтинги которых, как известно, выше, чем у местных.
«Симпатии федеральных телеканалов были на стороне Евдокимова. В день то ли первого, то ли второго тура показали фильм с его участием — не знаю, то ли за это заплатили, то ли просто решили поставить. Но объективно это, конечно, работало на Евдокимова», — полагает Дмитрий Негреев.
А окончательно перевесила «чашу избирательских весов» соломинка: выдвижение с подачи политтехнологов Евдокимова двойника действующего губернатора: Виталия Сурикова — стрелка вневедомственной охраны из Ростова.
Стрелок «отстрелил» у Сурикова-настоящего 30 тыс. голосов, которых тому не хватило, чтобы перескочить через 50%. Из-за этого был назначен второй тур, который лидер первого тура почти всегда проигрывает.
Сельский фактор
Надо сказать, у Дмитрия Негреева есть еще одна версия результатов выборов 2004 года. Евдокимов в ходе выборов всегда говорил: «Я свой, я такой же, как вы, я простой человек, деревенский», вспоминает обозреватель. «Таких, как я — пол России», — это помните?
По факту же — ну какой он был простой? Человек состоятельный и знаменитый, он многое мог себе позволить и открывал любые двери.
«Суриков рассказывал, как Евдокимов к нему когда-то приходил и просил у него как губернатора миллион рублей на фильм. Ну, ведь сидящие здесь не придут к губернатору и не попросят миллион на свой проект. А вот артист мог себе это позволить», — продолжает он.
В сторонники к Евдокимову тоже пошли люди не столь уж «простые» — среди них были и весьма успешные бизнесмены. Рассказывали, будто половина управления внутренних дел работала на избрание Евдокимова.
Но дело в другом: Евдокимов, как многие в Алтайском крае, был горожанин в первом поколении: уже не деревенский — еще не городской. Среди жителей региона таких большинство — и они в этом смысле и в самом деле могли считать его своим.
«Вот какая-то такая была социальная близость, которая объединяла. Не настаиваю, что именно это сыграло главную роль. Но, мне кажется, это серьезный фактор, который нельзя отбрасывать», — считает он.
Шел до конца
Так или иначе — он победил.
«Вспоминаю эпизод: я находился в малом зале администрации, и помощник Сурикова подошел к нему с предложением фальсифицировать победу. Но Суриков наотрез отказался», — рассказывает общественник Константин Емешин (в 2004—2005 годах был руководителем аналитического управления в администрации Евдокимова).
На инаугурацию прилетел на самолете компании Леонид Гозман* - в те годы член правления РАО «ЕЭС России» (а сегодня человек, внесенный в список СМИ-иноагентов). Наблюдатели зашумели: уж не энергетики ли были тайными спонсорами Евдокимова?
Хотел ли он на самом деле стать губернатором или просто включился в игру, не рассчитывая на победу? Ответ и на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь получим.
«Такое впечатление, что с его помощью хотели просто раскачать позиции Алтай-баши, как тогда называли Сурикова — видимо, к нему были претензии. Но когда он победил — увидел поддержку народа. И он решил: если люди ему поверили, он должен оправдать доверие. Он пытался это сделать, насколько мог. К сожалению, отсутствие управленческого опыта, команды и общая ситуация в регионе были очень неблагоприятные. Тем не менее он шел до конца. И за это достоин уважения», — размышляет Юрий Чернышов.
Калейдоскопная команда
Алтайский край во времена губернаторства Михаила Евдокимова часто становился «героем» СМИ. «О нас писали, обсуждали горячо, даже приезжали журналисты из Парижа», — помнит Юрий Чернышов.
Эксперт считает, что Евдокимов на самом деле хотел улучшить жизнь своих земляков. Но команда, которая с ним пришла, вызывала много вопросов. Что это были за люди?
Из Новосибирска прибыл Василий Борматов, рассказывает Константин Емешин. Именно он сформировал первый состав администрации, в который вошли дальневосточники (Юрий Анцупов, Михаил Смолик, Юрий Лихойда, Илья Митькин) и краснодарцы (Леонид Баклицкий и чекист Николай Ермолов).
Борматов же первым был отправлен в отставку. «За год у Михаила Евдокимова сменилось 17 заместителей!», — вспоминает Емешин.
Старая элита
А потом был конфликт с краевыми депутатами — 31 марта 2005 года они требовали «импичмента» губернатора. «Федеральные структуры были вынуждены искать решение. И в край приехала команда Козлова-Зиброва-Сарычева», — продолжает Емешин.
«Евдокимов столкнулся с сопротивлением старой элиты и в конце концов Кремль начал подавать сигналы, что ему, возможно, нужно уйти. Он ответил, что его избрал народ, и уйдет он только вместе с народом», — объяснил Юрий Чернышов.
Грише Добросклонову, по версии поэта Некрасова, «судьба готовила путь славный, имя громкое народного заступника, чахотку и Сибирь». Михаилу Евдокимову судьба уготовила дорогу, березу и трагическое ДТП. «Был суд, но остались вопросы, почему были сняты машины сопровождения», — говорит Юрий Чернышов.
Культурный герой
Михаил Евдокимов не имел управленческого опыта и, казалось, желания его получить. Но его харизма могла убедить инвестора, любившего его манеру общаться. Василий Сташко вспоминает.
«Радик Шакиров (стоявший у истоков птицефабрики „Алтайский бройлер“. — Прим. ред.) планировал сделать презентацию птицефабрики. А Евдокимов сказал ему: „Поехали со мной“. И они на неделю уехали в Горный. Неделю их нет. Пьют, не пьют — вопрос не в этом. Когда они приезжают обратно, Радик говорит: все, никакой презентации не надо, я поехал в Белгород, забираю семью, и мы навечно переезжаем в Алтайский край, через неделю приеду, поселяюсь, все брошу».
Приехал он поздно — 7 августа 2005 года, в день трагедии. И несмотря на гибель губернатора, дело довел до конца — птицефабрику построили. По слухам, Шакиров говорил: «Я Михал Сергеичу обещал — я сделаю».
Сегодня в соцсетях можно встретить разные версии его гибели — правда, фактов в них немного. О нем слагают стихи — есть целый том, написанный поклонницей. В стихах он предстает чуть ли не в образе мессии, рассказывает Юрий Чернышов.
О нем сочиняют легенды — пишут, например, будто на его машину бросались коршуны, чтобы предупредить автокатастрофу. Словом, образ его живет, обрастая мифами. Между тем, как говорит политолог, власти долгое время старались обходить тему увековечивания памяти о нем.
«Мне кажется, надо сделать серьезный поворот в этой политике. В каждом регионе сейчас стараются определить свою идентичность через яркие персоны, которые оставили след, через культурных героев. Было бы разумно перестать бояться вспоминать о Евдокимове как о заслуженном человеке. Будет лучше, если регион покажет уважение к своему земляку, чем равнодушие и пренебрежение», — полагает Юрий Чернышов.
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