4 апреля
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Политика

В Барнауле подорожает проезд на общественном транспорте

С 1 мая 2024 года одна поездка на регулируемом городском маршруте будет стоить 35 рублей, сообщили в мэрии.

Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Автобусы в Барнауле, автобус №41.
Анна Зайкова.

3 апреля в Барнауле прошло заседание Координационного совета по ценообразованию города.

Участники заседания обсудили увеличение стоимости проезда в общественном транспорте на регулируемых маршрутах.

С учетом сложившейся величины на перевозку одного пассажира предложено установить максимальный тариф за наличный расчет и по банковским картам — 35 рублей для всех видов транспорта.

Также проработали тарифную линейку с использованием электронных средств платежа:

  • по проездному "Для граждан" — 27 рублей;
  • по "Единому проездному" — 27 рублей;
  • по "Электронному кошельку" — 29 рублей;
  • по "Курьерскому проездному" — 30 рублей.

По социальным электронным проездным для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту льготную стоимость проезда увеличат на 2 рубля: до 11-18 рублей.

Ранее стало известно, что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик.

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