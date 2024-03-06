6 марта
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Жизнь

Разница небольшая: что барнаульцы думают про изменение стоимости проезда в час пик

Барнаульцы обратили внимание на то, что в городе не всегда соблюдается график движения общественного транспорта. Депутат гордумы Вячеслав Перерядов решил рассмотреть вариант гибкой системы оплаты. Например, стоимость проезда в час пик сделать выше, чем в другое время. В комментариях под постом о нововведении высказались жители других городов.

Трамвай.
Трамвай.
barnaul.org

Барнаульцы инициативе не сильно рады. Кто-то считает, что ничего не изменится.

"Не вариант, конечно. Вряд ли что-то поменяется. А цена в определенные часы только выше станет. Повышение цены на проезд таким способом можно сказать", "Не вариант", — возмущаются жители Барнаула.

"То есть, в час пик ты ожидаешь автобус около часа, потом едешь, как килька в томате, и платишь за это деньги. Получая не качественную услугу. А в вечернее время доплачиваешь за то что тебе место у окна досталось? И не важно, что опять замёрз на остановке. Прикольно - мягко сказано" — написал барнаулец в комментариях.

"Когда фраза "экономическая эффективность (целесообразность)" будет заменена на "удобство пассажиров", тогда проблема решится сама собой... Если зарабатывание денег ставится на первое место, и не важно, какая сфера услуг - образование, медицина или общественный транспорт, ничего хорошего для простых людей не будет. Только потому, что о них во время зарабатывания денег думают в последнюю очередь, или не думают вовсе" — написали в комментариях.

Барнаульцы отмечают, что такая схема действует в Томске и Сочи. Мы узнали, как это работает.

Томск

Например, в Томске разные цены в час пик действуют с 1 января 2024 года.

В автобусе за одну поездку до 21:00 - 27 рублей, после 21:00 - 30 рублей. В трамвае, троллейбусе за одну поездку до 21:00 - 25 рублей, после 21:00 - 30 рублей.

Для пенсионеров действуют льготы: в автобусе за одну поездку - 24 рубля. В трамвае, троллейбусе за одну поездку - 20 рублей.

При этом немногие заметили разницу.

"По поводу удобства разницы не заметила: я одинаково карточкой пикаю. Разница в цене небольшая — два или три рубля. Но и особо большого количества автобусов на линии в вечернее время не наблюдается", — говорится в комментарии.

Сочи

Стоимость проезда в сочинских автобусах изменена уже с 1 апреля 2023 года. К тому же есть дифференцированный тариф — стоимость за наличные и по карте немного отличается. Первое выходит дешевле на два рубля.

Как утверждает местный житель — полгорода на самокатах, а остальные пользуются каршеренгом.

Ранее сообщалось, что борец за права пассажиров рассказал, как спасти транспорт в Барнауле.

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