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Политика

В Барнауле прошла акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова

Партия «Новые люди» провела съезд, на котором объявила об объединении с «Партией роста» и выдвижении единого кандидата в президенты. Им стал 39-летний вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Его кандидатуру единогласно поддержали на съезде партии, который собрал несколько тысяч представителей регионов, в том числе Алтайского края.

Акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова.
Акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова.
Фото предоставлено партией «Новые люди».

Местом съезда стал кластер МГУ «Ломоносов». Выбор локации уже сам по себе содержал своего рода политический манифест. Тем более что Владислав Даванков — выпускник МГУ. Четвероногий робот, люди в костюмах космонавтов — партия сделала всё, чтобы форум отличался от привычных съездов. Об этом же заявил и сам кандидат.

Он добавил, что в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России. В Барнауле уже прошла первая акция в поддержку Владислава Даванкова.

Акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова.
Акция в поддержку кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова.
Фото предоставлено партией «Новые люди».

Мы собираем большую команду. Наш общественный штаб возглавит Сардана Авксентьева. Работу с предпринимателями возьмут на себя Алексей Нечаев и Борис Титов. Спорт будет курировать Станислав Дружинин. Волонтёры и общественники, политики, ученые и предприниматели станут нашими доверенными лицами, — заявил Владислав Даванков.

Кандидат от «Новых людей» родился в Смоленске. Окончил истфак МГУ, стал кандидатом социологических наук. Построил три международные компании в сферах IT, финансов и производства. Работал замруководителя платформы «Россия — страна возможностей». В 2021 году стал депутатом и вице-спикером Госдумы.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Пока продолжается этап подачи документов и регистрации кандидатов.

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