В Барнауле создали штаб для борьбы со снежной стихией

В Барнауле создан межведомственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Первое го заседание прошло 23 января, сообщает пресс-центр городской администрации.

По итогам заседания главам районов, заместителям главы администрации города и руководителями профильных комитетов даны поручения организовать работу соответствующих служб и подведомственных организаций в условиях режима повышенной готовности, контролировать необходимые работы на объектах коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, оперативно реагировать на обращения граждан.

В районных администрациях введено круглосуточное дежурство.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС. Особый режим начал действовать 23 января.

За день до этого глава региона раскритиковал уборку снега в Барнауле и готовность дорожников к очередному снежному шторму.