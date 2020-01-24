Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 января -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Барнауле создали штаб для борьбы со снежной стихией

В Барнауле создан межведомственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Первое го заседание прошло 23 января, сообщает пресс-центр городской администрации.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

По итогам заседания главам районов, заместителям главы администрации города и руководителями профильных комитетов даны поручения организовать работу соответствующих служб и подведомственных организаций в условиях режима повышенной готовности, контролировать необходимые работы на объектах коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, оперативно реагировать на обращения граждан.

В районных администрациях введено круглосуточное дежурство.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжении о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС. Особый режим начал действовать 23 января.

За день до этого глава региона раскритиковал уборку снега в Барнауле и готовность дорожников к очередному снежному шторму.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость