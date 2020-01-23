«Впадаем в коллапс, господа»: почему алтайские города не могут разгрести от снежных завалов

В ближайшие дни Алтай вновь накроет сильнейший снежный циклон , который грозит региону сильным ветром, метелями и злополучными заносами. Хотя и без этого обстановка остается напряженной: снегозапас в разы превышает норму. Главный кандидат в мэры Барнаула честно признается: чтобы очистить городские магистрали от снега нужны недели, на тротуары — месяц. Как ускорить этот процесс и не допустить снежного безумия, 22 января обсуждали на заседании правительства края. На таком уровне тема снега поднималась, пожалуй, впервые.

Как долго будет идти снег

За последние 20 лет такая экстраснежная зима на Алтае наблюдается уже в третий раз. Первая была в 2000—2001 годах, вторая — в 2016—2017 годах и вот теперь.

Руководитель Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер рассказывает: норма снега превышена практически везде, где-то на 100%, где-то — на 180%.

Наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе — море снега, наглухо заметенные села и жители, оставшиеся отрезанными от «большой земли». На втором месте по количеству выпавшего снега оказался Бийск, на третьем — Барнаул.

Александр Люцигер,

начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

В предгорье — Чарышском и Солонешенском районах — ситуация не такая напряженная. Еще, как пятно, на карте края — Родинский район. Осадков здесь даже меньше, чем обычно.

Метель , снегопад. Михаил Хаустов

В нынешнем году в Сибири сложилась нетипичная метеорологическая ситуация. По словам Люцигера, обычно 15−18 января регион накрывал сибирский антициклон с морозной и солнечной погодой. «В этом году блокирующий антициклон не встает», — сообщил главный синоптик края.

Параллельно регион продолжают накрывать циклоны с Атлантики, которые вперемешку с теплым воздухом из Средней Азии дают такой не бывало снежный результат.

24 января ситуация на юге региона вновь ухудшится, за сутки накроет всю территорию. Снежный шторм продлится и в выходные. Что будет дальше, в Гидрометцентре пока не прогнозируют, но и не исключают, что штормпрогноз будет не последним этой зимой.

Почему города не справляются со снегом

Между тем ситуация в крупных городах края и без того напряжена до предела — автомобилисты стоят в многокилометровых пробках, пешеходы пробираются сквозь сугробы по «козьим тропкам». Городские службы сколько не стараются, переломить ситуацию явно не могут.

Зима , метель , снег. pixabay.com

Почему так происходит и что надо делать, на заседании правительства пытался выяснить губернатор Томенко. Получалось у него это с явным трудом. Мэры юлили и неохотно отвечали на простые вопросы.

Первым с докладом о сложившейся ситуации выступал временный градоначальник Барнаула Вячеслав Франк. Он заявил, что техники для очистки от снега не хватает — есть 251 единица, а должно быть 482, дворников тоже в половину меньше. Отсюда и результат.

Вячеслав Франк,

первый заместитель главы администрации Барнаула:

Практика показывает, что при нормативных осадках дорожники в целом справляются с поставленными задачами, но при аномальной погоде, залповом снегопаде, ярко проявляются все проблемы. Только 26 декабря в городе выпала половина среднемесячной нормы. А за весь месяц превышение составило 160%.

Франк заверил: в скором времени в городе будет разработана специальная схема работ при условии аномальных осадков. Сделать ее планируется с привлечением научных институтов.

Виктор Томенко и Вячеслав Франк. altairegion22.ru

Почему эту схему не сделали раньше, учитывая, что сильный снег — не столь редкое для Сибири явление, Франк ответить не смог.

То, что вы сегодня делаете — это не годится. Мы же хотим, чтобы город Барнаул после любого снегопада, идущего несколько дней, приводился в нормальное состояние за три-четыре дня, не забывая про съезды, подъезды, пешеходные переходы и тротуары. Мое ощущение, что техники надо не в разы, а на порядок больше, чем сегодня. Давайте признаем: и в рядовую зиму наши города чистятся плохо. Мы просто к этому привыкли. А надо бы поставить задачи перед собой, чтоб не свыкаться, — заявил губернатор.

Сколько на сегодняшний день прочищено дорог, Франк тоже затруднился ответить, пробормотав лишь, «основные магистрали прочищены». На что губернатор возмутился: «Когда же вы научитесь на эти темы говорить!».

Бийскому градоначальнику пришлось тоже нелегко. Наукоград в этом году оказался в снежном плену. Как и в Барнауле, здесь не хватает техники, людей, а власти в сложившейся ситуации не совсем понимают, что делать.

Жители Бийска прокопали ворота в гигантском сугробе на тротуаре. vk.com/biysk_all

Александр Студеникин попытался объяснить: заречная часть Бийска — самая проблемная: здесь много частного сектора с его узенькими дорогами, техника проходит плохо, нет специальных снегоотвалов. Горы приходится либо нагребать тут же, либо вывозить в отдаление, что достаточно накладно.

По подсчетам местных властей, около 15 бийских дорог находятся в критическом состоянии — они сильно заужены и вообще не имеют тротуаров. Чистить проезжую часть в течение суток дорожники не могут, поэтому работают только ночью. Днем техника застревает в «пробках», которые сама же провоцирует.

Как выходить из этой ситуации, не понятно.

Метель. Зима. Снег. Анна Зайкова

По словам главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана, ситуация у них тоже экстраординарная. Из-за небывалых снегопадов город впервые за много лет встал в огромные пробки.

Денег на привлечение дополнительной техники не оказалось: худо-бедно власти могут рассчитывать всего на 10 единиц. Частники помогать не спешат — слишком низкие тарифы. За вывоз кубометра мэрия готова заплатить 56 рублей, а надо бы 150−200 рублей. Выходить за рамки установленных тарифов мэрию Рубцовска опасается, чтобы не привлечь внимание правоохранительных органов.

Все же просто. Такси в обычный день стоит N рублей, а в непогоду — в четыре раза выше. Вам не бояться надо, а формулировать нормативные акты, которые бы регламентировали действия в той или иной ситуации. Кто за вас будет вопрос тарифообразования решать? — возмущался губернатор.

Дмитрий Фельдман заверил: жители Рубцовска относятся к сложившейся ситуации с пониманием. На что Виктор Томенко попросил его самому оценить общественные настроения. «Фифти-фифти», — ответил мэр.

Дмитрий Фельдман Altapress.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Вы говорите «фифти-фифти». А мне кажется, что «сто на ноль». Да, люди видят, что техника работает, но ничего не происходит. Лучше-то не становится, только злость добавляется. Это всех касается, кто выступал.

Когда смогут очистить дороги

На главный вопрос, за сколько дней будут очищены алтайские города, мэры отвечали очень уклончиво. Но Томенко был настойчив.

Вячеслав Франк заявил, что барнаульские дороги полностью освободить от снега удастся только через две недели, а тротуары — через месяц.

В Бийске на эти работы понадобится не меньше двух-трех недель, в Рубцовске и того больше — полтора месяца. И это при условии, что снегопады на Алтае еще не закончились.

Зима , метель , снег. pixabay.com

Как выходить из ситуации

Губернатор признал: молниеносно решить проблему уборки снега не удастся. Очевидно, что новая техника по щелчку пальцами не появится. Разгребать завалы придется максимально быстро, но только имеющимися силами.

На будущее краевые власти пообещали городам компенсировать часть возросших затрат на уборку снега. Вопрос закупа техники в 2020 году тоже никто не снимает. Муниципалитетам же надо только активизироваться.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: