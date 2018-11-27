В Барнауле оштрафовали студента, наблюдавшего за пикетом против повышения пенсионного возраста

Несколько барнаульских студентов вышли на одиночный пикет в центр Барнаула с плакатами, которые выражали их негативное отношение к повышению пенсионного возраста. Даниил Щеглов утверждал, что в пикете не участвовал, но друзья попросили его посмотреть, все ли правила они соблюдают — Даниил раньше участвовал в подобных акциях.
При проведении одиночного пикета расстояние между его участниками должно быть не менее 50 метров. Через несколько дней после пикет в университет пришли оперативники. В дальнейшем они возбудили дело об административном правонарушении.
И вот 26 ноября суд признал Щеглова виновным в нарушении по 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Студент рассказал, что судья не принял ни одно из его ходатайств.
По решению суда, парень должен будет выплатить штраф — 20 тыс. рублей. Если не оспорит это решение.