В Барнауле оштрафовали студента, наблюдавшего за пикетом против повышения пенсионного возраста

26 ноября Железнодорожный райсуд Барнаула признал виновным студента Даниила Щеглова в нарушении порядка проведения пикетирования. Парень, по его словам, наблюдал за проведением одиночного пикета против пенсионной реформы. Но в полиции посчитали, что он участник, и слишком близко стоит к другим студентам. Об этом рассказал сайт алтайского реготделения КПРФ.

В Барнауле комсомолец пикетировал здание Пенсионного фонда, протестуя против повышения возраста выхода на пенсию. 19 июля 2018 года. kprf.ru