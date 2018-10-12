Барнаульцы выходят на пикеты с требованием остановить вырубку ленточного бора

На площади Советов в Барнауле 12 октября прошел одиночный пикет против вырубки леса на Горе в Барнауле. Сергей Шафаренко призывает Правительство Алтайского края отменить постановление бывшего губернатора Александра Карлина об отведении более 600 га под строительство медицинского кластера. В рамках пикета собирались подписи неравнодушных горожан.

Сергей Шафаренко — в недавнем прошлом член Общественного совета при управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. Он собрал вокруг себя группу инициативных жителей Горы и других горожан, которые выступают против постановления Александра Карлина, приведшее к массовым вырубкам сосен.

Сергей Шафаренко,

активист:

В последний год вырубки приняли угрожающие масштабы. Мы еще понимали строительство перинатального центра ДАР, но вслед за ним появился ортопедический центр, а потом парковки, на которых стоят по несколько машины максимум — они не нужны людям, а сосны вырублены. Еще в бору собираются строить вертолетную площадку, спортивный кластер, прокладывать дорожки. Скоро от бора останется один асфальт.

Больше всего Шафаренко возмущает то, что мест, свободных от деревьев на Горе предостаточно. Но почему-то для строительства выбирают участки с вековыми соснами.

Группа активистов нашла соратников — организации, которые также не равнодушны к вырубке леса на Горе. Это Союз строителей Алтайского края, Союз архитекторов, а также партии КПРФ и ЛДПР. Члены последней помогают собирать подписи против рубок, которые Шафаренко намерен передать в приемную нового губернатора Виктора Томенко.

Сергей Шафаренко,

активист:

Разумное решение проблемы есть. Нужно пересмотреть территорию, действительно необходимую для медицинских учреждений, а остальной вернуть статус, который не даст вырубать деревья.

12 октября активисты партий собирали подписи в поддержку отмены постановления о медкластере. По словам Шафаренко их уже сотни за первые дни работы. «Удивительно, но на предложение подписаться очень часто откликается молодежь, хотя чаще всего мы рассчитываем на людей старшего поколения. Практически все знакомы с проблемой рубок на горе», — рассказала altapress.ru Елизавета, собиравшая подписи около ЦУМа.

Из-за чего именно протестуют горожане

В 2010 году губернатор Александр Карлин подписал постановление, которое зарезервировало землю для госнужд под капстроительство и рекреацию. В самом постановлении речь идет о 594 га земли, на градосовете, где обсуждали проект генплана города, речь шла о 614 га.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил, что согласно проекту генплана территория медкластера относится к зоне специализированной общественной застройки, где коэффициенты застройки выше даже чем в зоне, отведенной под жилье. «То есть в генплане заложена вырубка леса», — заявил он.