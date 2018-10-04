Строители просят сократить территорию медкластера в реликтовом бору Барнаула

Союз строителей Алтайского края написал обращение в Минстройтранс и краевое правительство с просьбой пересмотреть размер территории медицинского кластера на Горе в Барнауле. Предпринимателей волнует, что значительную часть реликтового бора могут безвозвратно уничтожить.

На встречах, где обсуждался проект генерального плана развития Барнаула, строители подняли вопрос о целесообразности выделения под медучреждения на Горе обширных территорий.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Мы не можем найти в городе еще один участок площадью 20 га под строительство жилого квартала, а под медкластер в бору выделили 614 га. Считаю, что сейчас, на стадии подготовки генерального пана развития города, нужно пересмотреть эту территорию, оценить целесообразность такого решения.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также считает, что к площади медкластера следует отнестись очень внимательно: «Он относится к зоне специализированной общественной застройки, где коэффициенты застройки выше даже чем в зоне, отведенной под жилье. То есть в генплане заложена вырубка леса».

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Мы видим как москвичи зачистили от леса огромную территорию для строительства центра реабилитации ортопедо-травмотологического профиля. Это частно-государственный проект. Также непонятно, насколько необходимо выделение 2 га под вертолетную площадку.

Специалисты комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула отметили, что разработчики генплана из НИИ «Гипрогор» только перенесли границы медкластера из краевого документа на план. Они опирались на постановление, подписанное губернатором Алтайского края Александром Карлиным еще в 2010 году.

«Мы не можем отменить документом городского уровня краевое решение», — говорит Алексей Бобров, начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Боброву возразил главный архитектор Алтйаского края Виктор Четошников: «Подобные постановления должны приниматься разработчиками генпланов к сведению, но не являться догмой. Они должны предлагать свои идеи, которые помогут сделать жизнь в городе лучше, а не просто составлять карту, опираясь на ранее принятые постановления».

Чтобы попытаться исправить ситуацию, Союз строителей Алтайского края направил в Минстройтранс и правительство обращение, в котором просит оценить целесообразность выделения 614 га леса под медицинский кластер. «Ответ, видимо, мы узнаем из финальной версии генерального плана развития Барнаула», — говорит Александр Мишустин. Принять документ должны в ноябре 2018 года.

Участники обсуждения проекта генерального плана развития Барнаула отметили, что вопрос с территорией медкластера в бору может стать главной проблемой на пути принятия этого документа.

Может повториться история прошлого года, когда проект отклонили, потому что разработчики указали место размещение полигона ТБО на участке, где этого делать нельзя. Впрочем, тогда завернуть проект на доработку удалось только на публичных слушаниях. В этот раз администрация города может обойти эту процедуру, заочно опросив горожан.