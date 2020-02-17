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18 февраля
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Политика

В Барнауле устроят акцию памяти Бориса Немцова

29 февраля в Барнауле пройдет акция памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает официальный сайт регионального отделения партии «Яблоко», которая выступает организатором митинга.

Борис Немцов в Барнауле осенью 2007 года.
Борис Немцов в Барнауле осенью 2007 года.
Олег Богданов

Сообщается, что митинг согласован с мэрией. Он состоится в 13:00 на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий.

«На митинг мы приглашаем всех жителей и гостей Барнаула, которым дорога память о Борисе Немцове, кому небезразлично будущее нашей Конституции и судьба политических заключенных», — заявляет лидер краевого «Яблока» Александр Гончаренко.

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля 2015 года в Москве недалеко от Кремля. Пятеро исполнителей получили тюремные сроки, но заказчиков и организаторов так и не нашли.

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