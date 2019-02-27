Убийство Бориса Немцова: что выяснили следователи за 4 года и какие остаются вопросы

Поздно вечером 27 февраля 2015 года в Москве недалеко от Кремля застрелили оппозиционного политика Бориса Немцова. Пятеро исполнителей получили тюремные сроки, но заказчиков и организаторов не нашли. Рассказываем, что известно об убийстве Бориса Немцова и что до сих пор остается под вопросом.

Кем был Борис Немцов?

Борис Немцов был одним из самых известных политиков. В 90-е годы он стал губернатором Нижегородской области, избирался в Совет Федерации, был первым вице-премьером правительства РФ и депутатом Госдумы. Затем он стал одним из лидеров политической оппозиции.

Убийство Бориса Немцова, которое произошло в нескольких сотнях метров от Кремля, стало самым громким «политическим» убийством в современной России. В 2019 году в Москве на марш памяти Немцова вышли несколько тысяч человек, пишет «Медуза». «Ведомости» считают, что за четыре года «в России не появилось политика, сопоставимого с ним (Борисом Немцовым — прим. ред.) по авторитету и способности объединять разнородные силы оппозиции».

Как произошло убийство Бориса Немцова?

Поздно вечером Борис Немцов со спутницей шел по Большому Москворецкому мосту рядом с Кремлем, сообщает РБК. Убийца выстрелил в Немцова 6 раз. Четыре пули попали в политика, он скончался от полученных ран на месте. Стрелял один человек, он скрылся на машине.

Кто убил Бориса Немцова?

Камеры ФСО у Кремля не засняли момент убийства политика. В ведомстве объяснили, что мост не попадает в их зону действия, пишет РБК. Убийство засняла одна камера телеканала ТВЦ, но качество записи плохое, и оно не позволяет разглядеть детали, сообщает Росбалт.

Уже через несколько дней после убийства задержали пятерых подозреваемых. Все оказались выходцами из Чечни, близкими к окружению Рамзана Кадырова, сообщает nemtsovfund.org.

Непосредственный убийца Немцова Заур Дадаев был офицером чеченского батальона «Север». Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, погиб при задержании в Грозном. Он взорвал себя гранатой.

Виновными в убийстве Бориса Немцова признали пятерых человек. Их приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет, пишет «Медуза». Все пятеро отрицали свою вину.

Суд не признал убийство политическим. На стадии следствия звучала версия о том, что Немцова убили из-за его высказываний об исламе после теракта в редакции Charlie Hebdo. Об этом заявили часть исполнителей, но потом отказались от показаний. Согласно материалам дела, им пообещали деньги, идеологические или политические мотивы у них отсутствовали.

Кто стоит за убийством Бориса Немцова?

По материалам дела, 15 млн рублей за убийство Немцова исполнителям обещал некий «Русик» («Руслик»). Следствие считает, что речь идет о Руслане Мухудинове, бойце чеченского батальона «Север».

Известно, что он — личный водитель замкомандира батальона Руслана Геремеева. «Медуза» сообщает, что Геремеев — родственник нескольких высокопоставленных представителей Чечни, которые входят в ближний круг Рамзана Кадырова.

Узнать, где находится Мухудинов, следствию не удалось. Руслана Геремеева не допросили. По данным дела, следователь приходил домой к Геремееву, но ему не открыли дверь.

При этом известно, что двое осужденных контактировали с Геремеевым. Он снимал им квартиры в Москве.

Борис Немцов в Барнауле осенью 2003 года. Олег Богданов

Что еще осталось неизвестным после суда?

Оружие , из которого стреляли в Бориса Немцова , не нашли.

из которого стреляли в Бориса Немцова не нашли. В официальных документах различается информация о задержании Беслана Шаванова. РБК обращает внимание на то , что одних отчетах говорится , что он кинул в силовиков гранату , в других — что не пытался причинить им вред.

Борис Немцов. rferl.org

Что удалось выяснить следствию после суда?

Фактически — ничего нового. В Следственном комитете сообщают, что расследование в отношении Руслана Мухудинова продолжается. Он находится в международном розыске с 2015 года, уточняет «Медуза». По словам адвоката семьи Немцова, следствие не сообщает родственникам о том, как продолжается расследование.