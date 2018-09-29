Письмо от барнаульских комсомольцев-1968: «Берегите завоевания, как зеницу ока»

Как зеницу ока, берегите завоевания революции — об этом написали барнаульские комсомольцы в 1968 году, обращаясь к юношам и девушкам 2018 года. В письме они рассуждают о том, что нынешняя молодежь наследует то светлое будущее, за которое боролись их отцы. Капсулу с этим письмом на днях извлекли из того места, где она была зарыта.

Капсулу времени 1968 года вскрыли в Барнауле в 2018-м. sosh125.com.ru

Обращение к молодежи — «Юношам и девушкам Алтая, комсомольцам 2018 года» — зарыли в сквере на нынешней площади Сахарова в Барнауле в день 50-летия комсомола. Молодежной организации, в которую входили почти все молодые люди с 14-летнего возраста.

27 сентября капсулу достали, послание достали. Часть текста послания Геннадий Егоров, пенсионер и пользователь соцссети Facebook. Вот о чем писали и мечтали комсомольцы 50 лет назад.

Юношам и девушкам Алтая , комсомольцам 2018 года

Вам, празднующим столетие Ленинского комсомола, мы, празднующие пятидесятилетие нашего славного Союза, шлем свой боевой комсомольский привет. Мы приветствуем вас, наши дорогие потомки и преемники, с непоколебимой уверенностью в торжестве великого дела коммунизма, во имя которого мы живем, учимся и трудимся, которому посвящаем всю свою жизнь. Мы разговариваем с вами сегодня от лица всех комсомольцев первого полувека социалистической революции. Нашим старшим товарищам выпало великое счастье видеть и слышать Ленина. С тех пор, как священный девиз и пароль для входа в завтрашний день, мы несем в молодых сердцах бессмертные слова ленинского наказа: учить¬ся коммунизму, помогать партии строить коммунизм. Мы горды выпавшей на нашу долю нелегкой, но славной судьбой. На наших глазах, при нашем участии творится светлое будущее, которое наследуете вы. Это будущее зарождалось на баррикадах революции и в битвах гражданской войны. Мы видим живые лица первых комсомольцев, которые создавали подпольные организации, сражались в партизанских отрядах, вместе с лихими конниками сибирского Чапая — Ефима Мефодьевича Мамонтова освобождали города и села Алтая от колчаковской нечисти. Они говорят нам: «Как зеницу ока, берегите завоевания революции!».

Надо сказать, что капсулу времени с посланием потомкам в 2017—2018 годах извлекали повсеместно. Из закладывали либо в связи с 50-летием революции в 1967 году, либо в связи с с 50-летим комсомола в 1968-м. Тексты посланий разные. Например, в Пензе в 1967 году написали.

Здравствуйте, наши дорогие потомки! Мы протягиваем вам руку духовного единения и родства. В ваших делах мы обрели бессмертие. Мы живем в биении вашего сердца, в улыбках ваших детей, в ваших мечтах и помыслах… Мы спокойны за свой завтрашний день, верим в будущее, верим в вас"



