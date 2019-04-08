В Белом доме отказались раскрыть налоговую декларацию Трампа

Это была реакция на новость о том, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы декларации Трампа за 2013−18 годы.
Юристы президента заявили, что нет юридического основания для раскрытия этих данных. Эти сведения конфиденциальны. Политический заказ не может быть условием для выдачи такой информации, сказал Малвейни.
Вопрос о публикации деклараций Трампа уже поднимался в ходе предвыборной кампании. Дональд Трамп не стал обнародовать эти документы, но его все равно избрали, напомнил руководитель его администрации.
Напомним, ранее Конгресс США обязал разведку рассекретить доходы Владимира Путина.