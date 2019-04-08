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Политика

В Белом доме отказались раскрыть налоговую декларацию Трампа

Представители Демократической партии США не получат налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, передает РИА Новости.

Белый дом США.
Белый дом США.
СС0

Это была реакция на новость о том, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы декларации Трампа за 2013−18 годы.

Юристы президента заявили, что нет юридического основания для раскрытия этих данных. Эти сведения конфиденциальны. Политический заказ не может быть условием для выдачи такой информации, сказал Малвейни.

Вопрос о публикации деклараций Трампа уже поднимался в ходе предвыборной кампании. Дональд Трамп не стал обнародовать эти документы, но его все равно избрали, напомнил руководитель его администрации.

Напомним, ранее Конгресс США обязал разведку рассекретить доходы Владимира Путина.

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