Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на съезде в Москве 26 июня объявила старт кампании по выборам в Госдуму. Съезд определил, кто именно будет представлять партию в ходе кампании. И на пресс-конференции в Барнауле будущие кандидаты в депутаты от Алтайского края рассказали о планах избирательной кампании.

Кто будет представлять партию?

Кандидатов партия выдвинула, как обычно: и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Что за люди представят ее на выборах?

«Это мощная коалиция, в которую вошли представители всех слоев населения — экономисты, режиссеры, журналисты, актеры, депутаты и, естественно, все политики, представляющие партию с первых дней ее создания», — рассказал Александр Терентьев — действующий депутат Госдумы и председатель алтайского реготделения партии.

Среди них, например, основатель партии Сергей Миронов, писатель и основатель партии «За правду» Захар Прилепин, знаменитый режиссер, сценарист и актер Владимир Меньшов, титулованный тренер Валерий Газзаев, председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и многие другие.

Пресс-конференция в Барнауле. Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

При этом в региональный список № 3 кроме Алтайского края вошла и Новосибирская область. Терентьев — лидер этого списка.

Почему в партии выбрали именно этих людей?

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в АКЗС, тоже входит в региональный список. Кроме того, он намерен побороться за мандат депутата Госдумы по Барнаульскому округу. Он уверен: на выборы идут лучшие силы партии.

«Если в других оппозиционных партиях выдвинуты в большой степени статисты, то у нас это депутаты Госдумы, АКЗС и представительных органов самоуправления и главы сельсоветов», — объяснил Молотов.

Пресс-конференция в Барнауле. Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Многие выдвиженцы имеют опыт законотворческой работы — а эффективность депутатов от фракции он считает высокой.

«Наша фракция в Госдуме за этот созыв внесла 779 законопроектов — это второе место. При этом КПД нашей фракции высок несмотря на то, что она оппозиционная. 216 наших инициатив приняты и подписаны президентом. И это были очень важные законы», — объяснил Александр Молотов.

Среди них, например, отмена внутрироссийского роуминга при оплате услуг связи (что сэкономило россиянам более 30 млрд рублей в год), законы об ипотечных кредитных каникулах, ограничения процентов по кредитам и многие другие.

На какие результаты рассчитывает партия?

Александр Терентьев полагает: вполне реалистично в ходе этой кампании получить около 70 мандатов в целом по России как по спискам, так и по одномандатным округам. Что касается регионального списка, то, по его мнению, есть шансы, что в Государственную Думу удастся провести двоих человек.

На победу по Рубцовскому округу рассчитывает и Людмила Суслова.

Пресс-конференция в Барнауле. Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

«Я доеду до каждого села и надеюсь, что мне удастся донести свою позицию до избирателей», — говорит она.

Идеи, которые намерены продвигать кандидаты в ходе кампании, в партии считают весьма востребованными. Программа опирается на 12 тем. Среди них, например, справедливый базовый доход для всех россиян, возврат к дореформенному пенсионному возрасту и справедливая пенсия — 31 тыс. рублей.

«Я считаю: надо упразднить Пенсионный фонд. Это прокладка, и на ее содержание идут колоссальные деньги. Выплачивать пенсии надо через бюджетную систему», — объяснил еще один будущий кандидат в депутаты Олег Боронин — глава Сибирского сельсовета и действующий депутат Первомайского райсобрания.

Пресс-конференция в Барнауле. Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Вся программа нацелена на развитие страны, а будет развитие — будут и деньги. Более подробно о программе можно прочитать здесь.