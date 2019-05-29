В Чите семьи погибших военных в Сирии добились выплат

Так, суд постановил, чтобы родственникам выплатили премии за награды и возместили судебные издержки.
Иски подали семьи военных советников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года. Командование их войсковой части тогда издало приказ о единовременной денежной выплате в размере пяти окладов. Однако это решение в январе 2019 года отменило Управление финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю, пишет polit.ru.
Согласно официальной статистике, за время российской операции в Сирии погибли более 100 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что экипаж спасательного буксирного судна «Алтай» через суд пытался добиться признания полноценными ветеранами боевых действий. Благодаря морякам у берегов Сирии мог действовать крейсер «Адмирал Кузнецов». Моряков же наградили только наградили медалями Минобороны.