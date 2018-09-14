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В день рождения премьер-министра России интересные фотографии и мемы про Медведева

14 сентября председателю правительства России исполнилось 53 года. В день рождения Дмитрия Медведева предлагаем вашему вниманию подборку снимков с мероприятий, которые прошли за год от сентября 2017 до сегодняшнего дня.

Дмитрий Медведев за работой.
Дмитрий Медведев за работой.
government.ru

Мемы Медведева

Дмитрий Медведев неоднократно создавал ситуации или произносил фразы, которые становились мемами. Вот несколько историй, создавших самые популярные мемы о Дмитрии Анатольевиче.

Про пенсии

Так его фраза «Денег нет, но вы держитесь», брошенная крымским пенсионерам, не просто ушла в народ, но даже встала на третью строчку самых популярных мемомв страны в 2016 году, уступив только двум песням Шнура — «В Питере пить» и «Лабутены».

Про кофе

В тот же год Медведеву приписали авторство нового кофейного напитка — «Русиано». Хотя на самом деле Дмитрий Анатольевич только подтолкнул чиновника из Армении к этому слову. Во время на заседании межправительственной комиссии Медведев посетовал, что американо «не политкорректно» и пошутил, что кофе надо бы переименовать. А вот армянский представитель тут же придумал «Русиано».

Про дождь

В 2017 году в сети разошлась фотографии Дмитрия Медведева и Владимира Путина под дождем. Этот кадр был сделан в мае, когда президент и премьер отправились возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата в столице России. Из-за проливного ливня, от которого не спас даже зонтик охраны, Медведев и Путин сильно промокли.

Медведев и Путин под дождем. Москва, май 2017 года.
Медведев и Путин под дождем. Москва, май 2017 года.
СС0

Про ветер

Популярная в сети история про падения венка у вечного огня на Виктора Януковича также связана с Дмитрием Медведевым, так как вторым участником этого происшествия был Дмитрий Анатольевич. Сильный ветер сбросил венок на украинского политика, но Медведеву в тот раз повезло.

Про семечки

Еще одна забавная история с участием Медведева и Януковича связана с семечками. Это произошло еще в 2004 году в Киеве. В ролике кроме двух названных выше политиков участвовали Владимир Путин и Леонид Кучма. Виктор Янукович достал семечки и начал их грызть, потом он предложил семечки Медведву, тот согласился и тоже начал щелкать, а вот Путин от предложения отказался.

Про танцы

Видео 2010 года со встречи выпускников, на котором тогда еще президент РФ Медведев отплясывает под «Американ бой» в компании резидента Comedy Гарика Мартиросяна, попало в сеть через год после съемок. И собрало миллионы просмотров. А так же стало неиссякаемым источником шуток.

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