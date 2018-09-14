В день рождения премьер-министра России интересные фотографии и мемы про Медведева

14 сентября председателю правительства России исполнилось 53 года. В день рождения Дмитрия Медведева предлагаем вашему вниманию подборку снимков с мероприятий, которые прошли за год от сентября 2017 до сегодняшнего дня.

Мемы Медведева

Дмитрий Медведев неоднократно создавал ситуации или произносил фразы, которые становились мемами. Вот несколько историй, создавших самые популярные мемы о Дмитрии Анатольевиче.

Про пенсии

Так его фраза «Денег нет, но вы держитесь», брошенная крымским пенсионерам, не просто ушла в народ, но даже встала на третью строчку самых популярных мемомв страны в 2016 году, уступив только двум песням Шнура — «В Питере пить» и «Лабутены».

Про кофе

В тот же год Медведеву приписали авторство нового кофейного напитка — «Русиано». Хотя на самом деле Дмитрий Анатольевич только подтолкнул чиновника из Армении к этому слову. Во время на заседании межправительственной комиссии Медведев посетовал, что американо «не политкорректно» и пошутил, что кофе надо бы переименовать. А вот армянский представитель тут же придумал «Русиано».

Про дождь

В 2017 году в сети разошлась фотографии Дмитрия Медведева и Владимира Путина под дождем. Этот кадр был сделан в мае, когда президент и премьер отправились возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата в столице России. Из-за проливного ливня, от которого не спас даже зонтик охраны, Медведев и Путин сильно промокли.

Медведев и Путин под дождем. Москва , май 2017 года. СС0

Про ветер

Популярная в сети история про падения венка у вечного огня на Виктора Януковича также связана с Дмитрием Медведевым, так как вторым участником этого происшествия был Дмитрий Анатольевич. Сильный ветер сбросил венок на украинского политика, но Медведеву в тот раз повезло.

Про семечки

Еще одна забавная история с участием Медведева и Януковича связана с семечками. Это произошло еще в 2004 году в Киеве. В ролике кроме двух названных выше политиков участвовали Владимир Путин и Леонид Кучма. Виктор Янукович достал семечки и начал их грызть, потом он предложил семечки Медведву, тот согласился и тоже начал щелкать, а вот Путин от предложения отказался.

Про танцы

Видео 2010 года со встречи выпускников, на котором тогда еще президент РФ Медведев отплясывает под «Американ бой» в компании резидента Comedy Гарика Мартиросяна, попало в сеть через год после съемок. И собрало миллионы просмотров. А так же стало неиссякаемым источником шуток.