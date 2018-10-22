В Думе предложили забирать весь доход самозанятых за неуплату налога

Под самозанятыми предлагается понимать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Рассмотрение пакета поправок в первом чтении намечено на 25 октября.
Правительство и Дума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых еще в сентябре. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги. В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье.