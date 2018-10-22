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22 октября
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В Думе предложили забирать весь доход самозанятых за неуплату налога

Самозанятых граждан, которые не зарегистрируются и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода. Об этом заявил на заседании думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров, пишет РБК.

Страхование. Финансы. Доход.
Страхование. Финансы. Доход.
СС0

Под самозанятыми предлагается понимать тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Рассмотрение пакета поправок в первом чтении намечено на 25 октября.

Правительство и Дума подготовили законопроект о налогообложении самозанятых еще в сентябре. Власти предлагают такой категории граждан платить налог в размере 4% от цены оказанной услуги. В экспериментальном режиме механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье.

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