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Политика
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Депутаты двух регионов просят тоже списать долги — как Чечне

Депутат Госсовета Чувашии попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Ранее с такой же просьбой к прокуратуре обратились депутаты-коммунисты Смоленской области, пишет РБК.

Газ.
Газ.
СС0

Как сообщила пресс-служба Чувашского реготделения ЛДПР, которую представляет депутат Госсовета Константин Степанов, свое обращение Степанов мотивировал тем, что «Чувашия ничем не хуже Чечни».

Степанов пишет, что долг перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за третий квартал 2018 года составляет около 3 млрд руб. Это «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».

Ранее 16 января Заводской районный суд Грозного признал долги населения республики перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в размере 9 млрд руб. безнадежными и постановил списать их. Компания не согласилась с данным решением и заявила о намерении оспаривать его.

После рушения райсуда в Грозном депутаты-коммунисты в Смоленской области тоже попросили прокуратуру изучить возможность списать долги за газ, накопившиеся у региона.

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