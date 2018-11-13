В «Единой России» обсудили, как повысить привлекательность патентов

Основные препятствия и перспективы применения патентной системы налогообложения обсудили 12 ноября в региональном отделении «Единой России» на заседании внутрипартийной платформы по поддержке предпринимательской инициативы. Заседание провел Дмитрий Аганов , председатель внутрипартийной платформы по поддержке предпринимательской инициативы в Алтайском крае. Эксперты не только обозначили главные проблемы, но и сделали ряд предложений по совершенствованию системы.

Как работает система патентов в крае?

Год от года число выданных патентов в крае растет. Если в 2017 году их выдали 416 для 351 предпринимателя, то только за первое полугодие 2018 года 415 предпринимателей получили 455 патентов, сообщил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы РФ Юрий Куриленко.

Самые популярные виды патентов: репетиторам, программистам-фрилансерам, на реализацию сельхозпродукции и на проведение занятий по физкультуре и спорту.

В 2018 году бюджет получил 10 млн рублей от оплаты патентов. Это в полтора раза больше, чем год назад.

Однако если в процентном выражении динамика значительная, то доля работающих на них от общего числа бизнесменов в крае очень небольшая.

Какие есть трудности?

Ключевая причина невысокой популярности патентов у предпринимателей края проста. В нашем регионе применяются два вида налоговых спецрежимов для малого бизнеса: единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенная система налогообложения (УСН). Обе они дают возможность возместить платежи в страховые фонды, которые сейчас для ИП составляют более 30 тыс. рублей в год. Патент, пусть и совсем недорогой, такого инструмента не предусматривает. То есть те, кто сидит на патенте, обязан совершать страховые платежи. А это невыгодно.

В то же время в ряде регионов, где патенты приобретают очень активно, ЕНВД не применяется. Например, в Москве, рассказал начальник управления по развитию предпринимательства Александр Евстигнеев.

Власти края неоднократно корректировали региональный закон о патентной системе налогообложения, чтобы сделать ее максимально привлекательной для малого бизнеса, особенно в сельской местности. В частности, депутаты расширили перечень видов деятельности для перехода на патент, ввели льготные условия для менее «доходных» территорий края (всего выделены четыре группы территорий), уменьшили стоимость для социально значимых бизнесов.

Однако патент широко так и не прижился. Даже введение нулевой ставки для начинающих предпринимателей не имело эффекта — льготой воспользовались, по данным налоговой службы, только три человека.

В связи с этим участники мероприятия выдвинули несколько предложений.

Что предлагается сделать?

По словам Александр Евстигнеева, сейчас власти прорабатывают вопрос дальнейшей дифференциации стоимости патента внутри 4-ой группы территорий. Возможно, выделение пятой — территорий с небольшой численностью населения.

Александр Евстигнеев,

начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Торговля сегодня уходит из малых сел, так как не видит перспектив развития. Если мы дадим этому бизнесу возможность оптимизировать свои расходы, то они могут остаться и продолжить свою деятельность.

Юрий Фриц, председатель Алтайского союза предпринимателей (АСП), предложил по возможности снизить стоимость патентов для некоторых видов бизнеса, особенно приоритетных для региона.

Ввести льготные условия для юных начинающих предпринимателей предложил председатель Молодежного парламента края Артем Сингач. По его словам, это может мотивировать их остаться в регионе.

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслава Перерядова, было бы неплохо расширить число видов деятельности, где применяется нулевая ставка. Пока у нас их 5 в то время, как в некоторых других регионах доходит до 20.

Однако, по словам Фрица, ожидать прорыва будет сложно, пока сохраняются страховые взносы.

Его заместитель Татьяна Ларина добавила, что по-хорошему стоимость патента вообще должна быть символической, а обязательства перед государством такой предприниматель выполнял бы страховыми платежами. Тогда бы он и вышел из тени, и сам бы был уверен в социальных гарантиях государства по отношению к нему.

По словам Татьяны Лариной, нужно в целом на федеральном уровне менять подходы к социальным гарантиям ИП. Она привела пример: согласно действующей балльной системе пенсия предпринимателю насчитывается меньше, чем его наемному работнику, больничный не оплачивается. Получается, что тот, кто выбирает, патентную систему, отчисления в фонды делает, а гарантий от них почти не получает. Это его, мягко говоря, не мотивирует.

Кроме того, Фриц обратил внимание, что хоть региональным законом и предусмотрены понимающие коэффициенты для предпринимателей, нанимающих работников, но в арифметическом выражении патент все равно становится для них дороже. А это не очень правильно: во-первых, бизнесмен, устраивающий человека на работу, уже выполняет социальную функцию, а во-вторых, такая логика не стимулирует бизнес к развитию. Поэтому Фриц предложил ввести регрессивную шкалу стоимости патента для тех, кто нанимает работников.

Кроме того, Татьяна Ларина считает, что патент должен включать в себя все: и налог, и страховые платежи. По ее мнению, патент больше подходит самозанятым людям.

Какие перспективы?

Лариной возразил Александр Евстигнеев, который отметил, что сегодня в рамках исполнения указа президента на федеральном уровне разработана система платежей для самозанятых, в четырех регионах ее запустят в пилотном режиме уже в 2019 году. Человек должен будет просто скачать приложение на телефон, с его дохода от каждой продажи будет автоматически списываться 4%, в эту сумму войдут и страховые платежи. К 2020 году в случае успешного запуска систему распространят на все регионы.

Юрий Куриленко также подчеркнул, что исходить нужно из того, что патентная система сохранится и, возможно, придет на смену ЕНВД, который в стране планируется отменить с 2021 года.