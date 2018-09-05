В «Единой России» предлагают сохранить региональные пенсионные льготы с 55 и 60 лет

Алтайское отделение партии «Единая Россия» готовит законопроект о том, чтобы женщины по достижении 55 лет и мужчины с 60 лет могли пользоваться региональными льготами без привязки к пенсионному возрасту. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил Андрей Осипов, заместитель руководителя фракции в АКЗС.

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» считают нужным поддержать позицию Владимира Путина в части сохранения льгот на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе.

В первую очередь, речь идет о льготах ветеранам труда. За год в Алтайской крае звания «ветеран труда» и «ветеран труда Алтайского края» присваивают примерно 7 тыс. человек. Всего на пенсию в регионе выходят около 32 тысяч человек в год.

Андрей Осипов,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Основная концепция нового пакета законов — это применение мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста без привязки к выходу на пенсию.

По словам Татьяны Ильюченко, председателя комитета по социальной политике, «важно спокойно пройти переходный период», который несмотря на все усилия будет «болезненным и непредсказуемым». Она напомнила, что конечная цель изменений — это улучшение благосостояния пенсионеров.

Татьяна Ильюченко,

председатель комитета по социальной политике АКЗС:

Многие приводят в пример западных пенсионеров, которые активно путешествуют в другие страны и отдыхают. Будем откровенны: сейчас нам важно обеспечить для россиян достойное пенсионное обеспечения.

Законодательную инициативу поддержали муниципалитеты. В частности, в Бийске для горожан предпенсионного возраста хотят сохранить возможность пользоваться социальной транспортной картой. Сейчас льготой пользуются 2,5 тыс. человек. Об этом журналистам рассказала председатель комитета по социальной политике Бийской гордумы Людмила Бузунова.

Пока не известно, в течение какого срока будут работать региональные льготы для людей предпенсионного возраста. Законопроект находится в разработке. Андрей Осипов подчеркнул, что авторы документа открыты к диалогу с другими фракциями, с работодателями и представителями общественных организаций.