В эфире НТВ вспыхнул конфликт из-за нацистского приветствия

Ведущий передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко из-за того, что тот позволил себе нацистское приветствие, — сообщает РИА «Новости».

В эфире зашла речь о национализме на Украине. Политолог Михаил Маркелов обратил внимание на то, что Лойко является гражданином России и в то же время сторонником главаря Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

На просьбу объяснить, как это получилось, писатель ответил нацистским приветствием, сопроводив его характерным жестом.

Маркелов назвал Лойко фашистом, после чего между экспертами завязалась драка. Присутствующие стали разнимать мужчин, в результате ведущий попросил писателя покинуть студию.

«Сергей Лойко позволил себе произнести фразу, которая восхваляет нацизм в абсолютно понятной и невопросительной форме. Такого терпеть в этой студии мы не будем», — заявил Трушкин. Он подчеркнул, что телеканал намерен попросить прокуратуру разобраться в случившемся.