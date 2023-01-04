В Европе признали нулевой эффект от антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт публично признал, что санкционная политика Евросоюза против России провалилась. С этим заявлением выступил венгерский новостной телеканал М1.

Заявление издания появилось после того, как Верхофстадт написал в Twitter о нулевом влиянии европейских санкций на Россию.

«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — написал экс-премьер.

Журналисты напомнили, что Верхофстадт часто критикует Венгрию и ее правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы.

И впервые за долгое время он признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными.

Ранее Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции.