4 января
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Политика

В Европе признали нулевой эффект от антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт публично признал, что санкционная политика Евросоюза против России провалилась. С этим заявлением выступил венгерский новостной телеканал М1.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Заявление издания появилось после того, как Верхофстадт написал в Twitter о нулевом влиянии европейских санкций на Россию.

«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — написал экс-премьер.

Журналисты напомнили, что Верхофстадт часто критикует Венгрию и ее правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы.

И впервые за долгое время он признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными.

Ранее Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции.

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