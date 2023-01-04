В Европе признали нулевой эффект от антироссийских санкций

Заявление издания появилось после того, как Верхофстадт написал в Twitter о нулевом влиянии европейских санкций на Россию.
«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — написал экс-премьер.
Журналисты напомнили, что Верхофстадт часто критикует Венгрию и ее правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы.
И впервые за долгое время он признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными.
Ранее Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции.
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