В Горно-Алтайске крупного чиновника оштрафовали из-за жалоб горожан

Ведомство установило, что администрация Горно-Алтайска не наладила контроль по рассмотрению обращений граждан и отвечала на них с нарушением сроков. В связи с этим местные жители вынуждены были обращаться в прокуратуру.
Прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом органов местного самоуправления) в отношении первого заместителя главы администрации Горно-Алтайска. Мировой судья вынес постановление о привлечении его к ответственности с наказанием в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.
Ранее главу администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова привлекли к ответственности за отказ выполнить требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.