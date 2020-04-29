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30 апреля
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Политика

В Горно-Алтайске крупного чиновника оштрафовали из-за жалоб горожан

Первого заместителя главы администрации Горно-Алтайска оштрафовали из-за жалоб местных жителей, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

Ведомство установило, что администрация Горно-Алтайска не наладила контроль по рассмотрению обращений граждан и отвечала на них с нарушением сроков. В связи с этим местные жители вынуждены были обращаться в прокуратуру.

Прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом органов местного самоуправления) в отношении первого заместителя главы администрации Горно-Алтайска. Мировой судья вынес постановление о привлечении его к ответственности с наказанием в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Ранее главу администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова привлекли к ответственности за отказ выполнить требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.

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