В Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов обсуждать нейтральный статус для своей страны.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала Уэнди Шерман.