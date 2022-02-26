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Политика

В Госдепе заявили, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью «Коммерсанту» прокомментировала возможность принятия Украиной решения о нейтральном статусе

США.
США.
CC0

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов обсуждать нейтральный статус для своей страны.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала Уэнди Шерман.

Напомним, Россия и Украина консультируются о месте и времени переговорного процесса.

«Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире», — заявлял пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

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