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Политика

Зеленский согласился. В Киеве заявили об обсуждении места переговоров о мире с Москвой

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

Еще 25 февраля Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус государства. Россия предложила провести переговоры в Минске, но Украина выбрала Варшаву, а потом «ушла со связи», говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Никифоров опровергает, что украинская сторона отказалась вести переговоры.

«Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ», — написал он.

Стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса.

«Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь», — добавил Сергей Никифоров.

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