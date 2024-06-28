В Госдуме хотят проверить знания русского языка у детей мигрантов

Инициаторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
По их мнению, такие проверки необходимы при приеме иностранных граждан в школы.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отсутствие базовых знаний русского языка создает для таких учеников психологические проблемы по причине неуспеваемости, а также увеличивает нагрузку на учителей и создает социальные барьеры внутри коллективов.
Ранее мигрант пытался пересечь границу в вагоне с углем.
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