В Госдуме хотят проверить знания русского языка у детей мигрантов

Законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы внесут в Госдуму, сообщает РИА Новости .

Инициаторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По их мнению, такие проверки необходимы при приеме иностранных граждан в школы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отсутствие базовых знаний русского языка создает для таких учеников психологические проблемы по причине неуспеваемости, а также увеличивает нагрузку на учителей и создает социальные барьеры внутри коллективов.

Ранее мигрант пытался пересечь границу в вагоне с углем.

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