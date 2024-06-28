28 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

В Госдуме хотят проверить знания русского языка у детей мигрантов

Законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы внесут в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Инициаторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По их мнению, такие проверки необходимы при приеме иностранных граждан в школы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что отсутствие базовых знаний русского языка создает для таких учеников психологические проблемы по причине неуспеваемости, а также увеличивает нагрузку на учителей и создает социальные барьеры внутри коллективов.

Ранее мигрант пытался пересечь границу в вагоне с углем.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость