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Политика
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В Госдуме намерены пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан

Госдума намерена признать не соответствующим принципам исторической справедливости решение народных депутатов СССР от 1989 года, в котором те осудили ввод советских войск в Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости.

1 июня 2016 года исполнилось 25 лет со дня открытия мемориала воинам-афганцам в Барнауле.
1 июня 2016 года исполнилось 25 лет со дня открытия мемориала воинам-афганцам в Барнауле.
Мария Стрыгина

Вопрос рассматривал комитет Госдумы по обороне. Его члены подготовили проект постановления Госдумы. По их мнению, «события военного конфликта в Афганистане следует рассматривать с точки зрения политической беспристрастности и исторической правды».

Принять документ планируют к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, уточняет РБК. Издание напоминает, что в апреле 2018 года уроженец Барнаула, глава комитета по обороне Владимир Шаманов предложил Владимиру Путину «подвести политический итог» советской операции в Афганистане. «И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью», — сказал тогда президент.

Как СССР участвовал в войне в Афганистане

В 1978 году в результате переворота к власти в Афганистане пришли коммунисты во главе с Нуром Тараки. Политика новых властей не пользовалась поддержкой населения, внутриполитический кризис перешел в гражданскую войну. Осенью 1979 года Тараки убили по приказу премьер-министра страны Хафизуллы Амина. После этого СССР перебросил в страну войска, в конце декабря они взяли штурмом дворец Амина и убили его.

Советские войска воевали в стране до 1989 года. После их вывода гражданская война в стране продолжалась. Правительство лояльного Москве Мохаммада Наджибуллы продержалось три года, и в 1992 году к власти пришли моджахеды. Потери советских сил за десять лет войны составили, по официальным оценкам, около 14 тыс. человек.

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