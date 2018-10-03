Борьба с маразмом. В Госдуме отреагировали на инициативу Путина о смягчении статьи за репосты

Законопроект о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса в первом чтении могут принять уже в ноябре, а окончательно — до конца осенней сессии, пояснил депутат.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня внес законопроект о смягчении статьи по своей личной инициативе.
«Проявление маразма таким образом исправляется», — заявил Песков.
При этом в Кремле не смогли уточнить, будет ли проведена амнистия в отношении осужденных по 282-й статье, пишет polit.ru.
Ранее Верховный суд призвал российские суды, рассматривающие дела об экстремизме, не «слепо доверять экспертам», а самостоятельно оценивать, насколько размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.
Экстремизм в Барнауле
В Барнауле рассматривается дело Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).