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Борьба с маразмом. В Госдуме отреагировали на инициативу Путина о смягчении статьи за репосты

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что уже существующие дела об экстремизме в интернете будут переведены из разряда уголовных в административные или прекращены, сообщает Дождь.

Госдума.
Госдума.
Правительство России, vk.com/gov

Законопроект о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса в первом чтении могут принять уже в ноябре, а окончательно — до конца осенней сессии, пояснил депутат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня внес законопроект о смягчении статьи по своей личной инициативе.

«Проявление маразма таким образом исправляется», — заявил Песков.

При этом в Кремле не смогли уточнить, будет ли проведена амнистия в отношении осужденных по 282-й статье, пишет polit.ru.

Ранее Верховный суд призвал российские суды, рассматривающие дела об экстремизме, не «слепо доверять экспертам», а самостоятельно оценивать, насколько размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.

Экстремизм в Барнауле

В Барнауле рассматривается дело Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

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