9 июля
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Политика

В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака

Партия ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выдаче бесплатного участка супругам после 10 лет брака, пишет ТАСС.

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По мнению лидера фракции Леонида Слуцкого, такая инициатива позволит перейти от урбанизации к развитию малоэтажных построек в городах.

Также получение бесплатной семьи поможет семьям расширяться и даже создавать родовые усадьбы.

"Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны", — сказал Слуцкий.

Проект внесут в Государственную думу после согласования с правительством РФ в течение одного месяца.

Ранее в Госдуме заявили о проблемах военных на СВО с отпусками. Также депутаты отметили высокую утомленность бойцов.

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