В Госдуме приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции

Комитет по вопросам религиозных объединений внес заявление накануне. Документ разместили на официальном сайте.

Заявление порекомендовали направить в правительство, а также странам СНГ. Депутаты Госдумы "вместе с мусульманами всего мира" возмутились решением шведских властей.

Госдума решительно осуждает правительство Шведции, а также призывают принять меры по "акции вандализма".

Напомним, что в рамках акции протеста 28 июня шведские власти разрешили сжечь Коран рядом с мечетью. Кроме того, протестующие сделали это в первый день Курбан-байрама.

Ранее скандально известного американского пастора арестовали при попытке сжечь Коран.