В Госдуме предложили обсудить актуальность Конституции

Володин предполагает, что для обсуждения можно привлечь судей Конституционного суда, ученых в области конституционного права и экспертов. При этом он подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения основного закона страны.
Председатель Госдумы напомнил, что в 2018 году действующей Конституции исполнилось 25 лет. По его мнению, даже Конституция не является догмой.
«Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как этот закон работает», — заявил Вячеслав Володин.
Ранее глава Конституционного суда РФ допустил внесение точечных изменений в Конституцию, но в Кремле заявили, что власти не собираются менять Конституцию РФ.