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Политика
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В Госдуме предложили обсудить актуальность Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы норм, закрепленных в Конституции, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин предполагает, что для обсуждения можно привлечь судей Конституционного суда, ученых в области конституционного права и экспертов. При этом он подчеркнул, что не призывает затрагивать ключевые положения основного закона страны.

Председатель Госдумы напомнил, что в 2018 году действующей Конституции исполнилось 25 лет. По его мнению, даже Конституция не является догмой.

«Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как этот закон работает», — заявил Вячеслав Володин.

Ранее глава Конституционного суда РФ допустил внесение точечных изменений в Конституцию, но в Кремле заявили, что власти не собираются менять Конституцию РФ.

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