В Госдуме предложили поднять НДФЛ для поддержки мобилизованных

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили поднять НДФЛ для состоятельных ради поддержки мобилизованных, сообщает ТАСС .

По мнению парламентариев, граждане с доходом более 12 млн рублей в год могут платить дополнительные 2% к НДФЛ. Средства пойдут в спецфонд поддержки мобилизованных и их семей.

Свою идею депутаты изложили в письме и направили премьеру.

Ранее в АКЗС рассказали, сколько денег собрали для помощи мобилизованным и на что их потратили.

Между тем стали известны минимальные сроки участия контрактников в СВО.

Эксперты рассказали — военнослужащий до 50 лет может заключить контракт на срок от 6 месяцев до 3 лет. Если это человек старше 50 лет, то срок будет варьироваться от 6 до 11 месяцев.

Если контракт заключен сроком на один год и более, то полагается подъемное пособие при заключении контракта в размере 195 тыс. рублей.

Однако контракты на прохождение военной службы продолжают действовать до окончания периода службы мобилизованных. Иными словами, если человек заключил такой договор и отправился на СВО, а потом срок действия закончился, домой его на этом основании не отпустят.