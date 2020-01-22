В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных

Представители партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента предложение отпускать на пенсию родителей, на чьем попечении находятся четверо и более детей, на пять лет раньше.

Все дети должны быть рождены в одном браке. Таким образом, в данную категорию граждан попадают около 230 тыс. российских семей, уточняют авторы инициативы.

На реализацию данной меры понадобится около 80 млн рублей в год дополнительно, если исходить из среднего размера пенсии в 14,5 тыс. рублей, передаёт Deita.

На данный момент в правительстве ответили отказом на данное предложение из-за отсутствия источника финансирования.

Из-за повышения пенсионного возраста в этом году на заслуженный отдых не выйдут 800 тыс. россиян, пишет News.ru. Зампред президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова считает, что Пенсионный фонд России (ПФР) сможет сэкономить на этом немало денег.

Между тем партия «Справедливая Россия» просит главу правительства Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд и пересмотреть пенсионную реформу, следует из заявления президиума центрального совета «СР» во главе с лидером партии, депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.